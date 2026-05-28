Bà Nguyễn Thị Kim Tiến phải bồi thường hơn 108 tỉ đồng

Bản án sơ thẩm đánh giá hành vi của bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến cùng đồng phạm đã xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, tạo dư luận xấu trong xã hội

Ngày 27-5, TAND TP Hà Nội tuyên án đối với cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 đồng phạm trong vụ án gây thất thoát, lãng phí gần 804 tỉ đồng tại 2 dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2, Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Bồi thường gần 804 tỉ đồng

Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến mức án 6 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, bị tuyên 13 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và 20 năm tù về tội "Nhận hối lộ", tổng hình phạt 30 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế, bị tuyên phạt mức án 10 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và 15 năm tù về tội "Nhận hối lộ", tổng hình phạt 25 năm tù. Bảy bị cáo còn lại bị tuyên từ 3 đến 7 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến cùng nhóm cựu cán bộ cấp dưới liên đới bồi thường gần 804 tỉ đồng là số tiền gây thất thoát, lãng phí tại dự án 2 bệnh viện. Trong đó, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng có vai trò chính trong vụ án, phải bồi thường hơn 393 tỉ đồng; bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn bồi thường hơn 223 tỉ đồng và bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến bồi thường hơn 108 tỉ đồng.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến và các đồng phạm tại tòa

Vụ án điển hình

Bản án sơ thẩm đánh giá đây là vụ án điển hình về gây thất thoát, lãng phí nguồn vốn nhà nước. Hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, của cán bộ, công chức khi thực thi nhiệm vụ, tạo dư luận xấu trong xã hội; phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp.

Trong vụ án, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng là người có năng lực, trình độ chuyên môn sâu trong lĩnh vực xây dựng, được giao làm giám đốc đơn vị có vai trò quan trọng trong thực hiện 2 dự án. Trong quá trình triển khai dự án, bị cáo đã có hành vi sai phạm, gây thất thoát gần 804 tỉ đồng. Ngoài ra, bị cáo còn nhận hối lộ số tiền lớn nên phải chịu trách nhiệm cao hơn các bị cáo khác.

Đối với bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến, HĐXX cho rằng tuy bị cáo không trực tiếp thực hiện hành vi gây ra hậu quả khiến dự án bị đình trệ, gây thất thoát, lãng phí nhưng đã có sai phạm trong việc phê duyệt các quyết định lựa chọn nhà thầu… là cơ sở để Nguyễn Chiến Thắng và các bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội.

Tòa cũng đánh giá một số bị cáo trong vụ án sức khỏe yếu, nhân thân tốt, phạm tội lần đầu. Họ thực hiện hành vi sai phạm trong bối cảnh chịu nhiều áp lực khi 2 dự án có quy mô lớn, thời gian triển khai gấp, một số người hạn chế về chuyên môn xây dựng…

Phiên tòa phúc thẩm khép lại với nhiều mức án được giảm Hai cựu Cục trưởng được giảm án Ngày 27-5, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội tuyên án phúc thẩm đối với 2 cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga, cùng 32 bị cáo khác. Theo đó, bị cáo Nguyễn Thanh Phong bị tuyên phạt 16 năm 6 tháng tù về tội "Nhận hối lộ", giảm 3 năm 6 tháng so với mức án sơ thẩm 20 năm tù. Bị cáo Trần Việt Nga bị tuyên 12 năm tù cùng tội danh trên, giảm 3 năm so với mức án sơ thẩm 15 năm tù. Nhiều bị cáo khác cũng được giảm án, phải chấp hành từ 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 9 năm 6 tháng tù. Theo bản án phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga giữ vai trò chính trong vụ án khi quyết định việc nhận tiền từ cá nhân, doanh nghiệp tại Cục An toàn thực phẩm. HĐXX đánh giá hành vi của các bị cáo làm ảnh hưởng uy tín ngành y tế và niềm tin của người dân. Dù vậy, tại phiên phúc thẩm, các bị cáo đã bổ sung nhiều tài liệu mới, thể hiện sự ăn năn, khắc phục hậu quả và có thêm tình tiết giảm nhẹ.



