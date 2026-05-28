Dự báo thời tiết ngày 28/5: Miền Bắc đón mưa dông "sầm sập" sau chuỗi ngày nắng nóng gay gắt

Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/5/2026).

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 28/5, nắng nóng có xu hướng giảm dần về cả diện và cường độ ở Bắc Bộ.



Tại Bắc Bộ, ban ngày vẫn xuất hiện nắng nóng, một số nơi có nắng nóng gay gắt, trong khi chiều tối và đêm bắt đầu xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to và rất to. Sang ngày 29/5, mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm, còn ban ngày thời tiết dịu hơn tại nhiều khu vực.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế tiếp tục là tâm điểm của đợt nắng nóng gay gắt. Nhiều nơi có thể xuất hiện nền nhiệt đặc biệt gay gắt trong ngày 28/5 trước khi giảm nhẹ vào ngày hôm sau. Riêng khu vực từ Quảng Trị đến Huế vẫn duy trì thời tiết oi nóng trong ngày 29/5.

Trong khi đó, duyên hải Nam Trung Bộ có xu hướng xuất hiện mưa dông nhiều hơn ở khu vực phía Nam từ chiều tối 28/5, dù ban ngày vẫn có nắng nóng diện rộng.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa rào và dông tiếp tục xuất hiện chủ yếu vào chiều tối và tối. Từ ngày 28/5, lượng mưa có xu hướng tăng, nhiều nơi có thể xảy ra mưa to đến rất to kèm nguy cơ ngập úng cục bộ tại vùng thấp trũng.

Theo nhận định kéo dài đến ngày 6/6, Bắc Bộ có thể tái xuất hiện nắng nóng diện rộng từ đầu tháng 6, đặc biệt tại khu vực trung du và đồng bằng. Bắc Trung Bộ cũng được dự báo bước vào đợt nắng nóng mới từ khoảng ngày 1/6. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục duy trì hình thái thời tiết mưa dông vào chiều tối.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong các cơn dông trên phạm vi nhiều khu vực.