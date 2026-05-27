Ảnh, clip: Hà Nội đón "mưa vàng" giải nhiệt sau nhiều ngày nắng nóng kinh hoàng

Sau chuỗi ngày nắng nóng “thiêu đốt”, tối 27/5, Hà Nội cuối cùng cũng được giải nhiệt bằng một cơn mưa lớn diện rộng khiến người dân đồng loạt vui mừng.

Khoảng 21h ngày 27/5, nhiều quận nội thành Hà Nội bất ngờ xuất hiện mưa rào nặng hạt kèm gió giật mạnh, khiến người đi đường không kịp trở tay, vội vàng tìm chỗ trú hoặc mặc áo mưa giữa dòng xe đông đúc.

Trước đó, thời tiết oi bức kéo dài khiến mặt đường nóng hầm hập như “chảo lửa”, nên ngay khi cơn mưa đổ xuống, không khí lập tức dịu hẳn, mát mẻ và dễ chịu thấy rõ. Nhiều người còn ví đây đúng chuẩn là “cơn mưa vàng” giữa những ngày Hà Nội nóng đến ngộp thở.

Clip: NXH

Khoảng 21h, trời bắt đầu nổi cơn dông gió to

Ngay sau đó, cơn mưa "vàng" khiến thời tiết dễ chịu hơn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 27 đến ngày 29/5, khu vực Bắc Bộ tiếp tục duy trì hình thái thời tiết ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông rải rác. Riêng Hà Nội ngày 28/5 vẫn xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; chiều tối có khả năng xuất hiện mưa dông cục bộ, một số nơi mưa to.

Nhiều người bất ngờ với cơn mưa

Nhưng cảm giác vui vẻ và thoải mái khi cơn mưa giúp phần nào giải nhiệt sau chuỗi ngày oi nóng kinh hoàng