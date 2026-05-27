Tin vui sau chuỗi ngày “đổ lửa”, thời tiết sắp chuyển biến bất ngờ: Cụ thể khi nào nắng nóng kết thúc?

Đợt nắng nóng gay gắt bao trùm nhiều tỉnh thành với nhiệt độ có nơi gần 40 độ C được dự báo sẽ giảm dần từ ngày 29/5 và chấm dứt diện rộng ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trong những ngày sau đó.

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 27/5, khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa ghi nhận nắng nóng gay gắt diện rộng. Nhiệt độ lúc 13h phổ biến từ 37-39 độ C, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng đặc biệt gay gắt trên 39 độ C như Láng (Hà Nội) 39,4 độ C, Hà Nam (Ninh Bình) 39,2 độ C, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 39,4 độ C, Con Cuông (Nghệ An) 39,6 độ C, Hương Khê (Hà Tĩnh) 39,4 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến từ 45-50%.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, ngày 28/5, nắng nóng tiếp tục duy trì tại nhiều khu vực. Tại Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên), nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm thấp nhất từ 50-55%, thời gian nắng nóng kéo dài từ 10-18h.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi vượt 39 độ C. Độ ẩm thấp nhất dao động 45-50%, thời gian nắng nóng từ 9-19h.

Trong khi đó, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ cũng xuất hiện nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm thấp nhất từ 50-55%.

Sang ngày 29/5, nắng nóng tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có xu hướng giảm dần. Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C; độ ẩm thấp nhất từ 55-60%.

Cơ quan khí tượng nhận định từ ngày 29/5, nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cơ bản chấm dứt. Đến ngày 30/5, nắng nóng diện rộng tại các tỉnh từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk cũng kết thúc.

Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng được cảnh báo ở cấp 1.

Các chuyên gia khí tượng cảnh báo, nắng nóng gay gắt kéo dài kết hợp độ ẩm không khí giảm thấp làm gia tăng nguy cơ cháy nổ tại khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng. Thời tiết oi bức cũng có thể gây mất nước, kiệt sức nếu người dân tiếp xúc lâu ngoài trời trong điều kiện nhiệt độ cao.

Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong bản tin và nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ C, thậm chí cao hơn tùy điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.