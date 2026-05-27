Nắng nóng kéo dài, EVNHANOI trực 24/24, đảm bảo điện cho sinh hoạt và sản xuất
EVNHANOI đang duy trì trạng thái ứng trực 24/24h, tăng cường giám sát vận hành, kiểm tra thiết bị và chủ động xử lý các nguy cơ quá tải nhằm bảo đảm dòng điện.
- Miền Bắc sắp có mưa to 3 ngày liên tiếp, chấm dứt nắng nóng đặc biệt gay gắt
- Toàn cảnh Hà Nội trong ngày nắng nóng đỉnh điểm 40 độ C: Thành phố hầm hập như “chảo rang”, dân công sở và tài xế đều "né" ra đường giữa trưa
- Tin mới nhất về thời điểm xuất hiện mưa to, chấm dứt nắng nóng đặc biệt gay gắt ở miền Bắc
Khi nhu cầu sử dụng điện của Thủ đô tăng cao, mỗi ca trực tại Trung tâm điều độ, mỗi lượt kiểm tra trên đường dây, trạm biến áp hay từng tuyến phố đều góp phần giữ cho dòng điện được vận hành an toàn, ổn định.
Từ cơ quan đầu não điều hành hệ thống đến lực lượng bám sát địa bàn tại cơ sở, cán bộ, kỹ sư, công nhân EVNHANOI đang ngày đêm nỗ lực để bảo đảm nguồn điện phục vụ sinh hoạt, học tập, sản xuất kinh doanh của người dân Thủ đô không bị gián đoạn.