Nắng nóng kéo dài, EVNHANOI trực 24/24, đảm bảo điện cho sinh hoạt và sản xuất

EVNHANOI đang duy trì trạng thái ứng trực 24/24h, tăng cường giám sát vận hành, kiểm tra thiết bị và chủ động xử lý các nguy cơ quá tải nhằm bảo đảm dòng điện.

Giữa thời điểm phụ tải điện tăng mạnh do nắng nóng kéo dài, Trung tâm điều độ của EVNHANOI hoạt động liên tục 24/24h. Tại đây, mọi thông số vận hành của hệ thống điện Thủ đô được giám sát theo thời gian thực nhằm kịp thời điều hành phụ tải, xử lý tình huống và bảo đảm cung ứng điện ổn định cho người dân.

Các trạm biến áp và đường dây 110kV chính là những “mạch máu” giữ cho dòng điện vận hành thông suốt trên toàn hệ thống.

Thông số vận hành tại trạm biến áp được kiểm tra thường xuyên trong thời điểm phụ tải tăng cao.

Chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị để sẵn sàng xử lý các tình huống.

Đội trưởng Lê Đức Huy - Đội quản lý điện Ngọc Hà - Công ty Điện lực Ba Đình phân công nhiệm vụ tại hiện trường.

Kiểm tra hệ thống cáp, aptomat và các điểm tiếp xúc.

Các tổ ứng trực lưu động luôn sẵn sàng tiếp nhận, xử lý nhanh các tình huống phát sinh trên lưới điện khu dân cư bất kể đêm hay ngày.

Dưới thời tiết nắng nóng gay gắt, lực lượng công nhân điện vẫn duy trì để bảo đảm dòng điện phục vụ sinh hoạt của người dân Thủ đô.

Đồng thời tích cực tuyên truyền tiết kiệm điện đến người dân.

Khi nhu cầu sử dụng điện của Thủ đô tăng cao, mỗi ca trực tại Trung tâm điều độ, mỗi lượt kiểm tra trên đường dây, trạm biến áp hay từng tuyến phố đều góp phần giữ cho dòng điện được vận hành an toàn, ổn định.

Từ cơ quan đầu não điều hành hệ thống đến lực lượng bám sát địa bàn tại cơ sở, cán bộ, kỹ sư, công nhân EVNHANOI đang ngày đêm nỗ lực để bảo đảm nguồn điện phục vụ sinh hoạt, học tập, sản xuất kinh doanh của người dân Thủ đô không bị gián đoạn.