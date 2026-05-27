Việt Nam sắp có thêm khu kinh tế rộng hơn 13.000 ha, trải dài qua 8 phường

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung Khu kinh tế ven biển Quảng Yên đến năm 2050. Đây được xem là cơ sở quan trọng để Quảng Ninh thúc đẩy phát triển kinh tế biển, công nghiệp, logistics và đô thị hiện đại trong giai đoạn tới.

Khu kinh tế có quy mô khoảng 13.303 ha, bao gồm một phần địa giới hành chính các phường: Yên Tử, Uông Bí, Đông Mai, Hiệp Hòa, Quảng Yên, Hà An, Phong Cốc và Liên Hòa (Quảng Ninh).

Theo quy hoạch, Khu kinh tế ven biển Quảng Yên được định hướng trở thành trung tâm kinh tế chủ đạo, động lực tăng trưởng để tỉnh Quảng Ninh hướng tới trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Đồng thời, đây cũng sẽ là trung tâm kinh tế biển quan trọng của vùng đồng bằng sông Hồng và duyên hải Bắc Bộ.

Khu kinh tế sẽ được phát triển theo mô hình đa ngành, ứng dụng công nghệ tiên tiến, tập trung vào công nghiệp, thương mại, dịch vụ, cảng biển và logistics, đi cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội hiện đại, xanh và thông minh. Quy hoạch cũng đặt mục tiêu kết nối với các khu kinh tế ven biển lớn như Vân Đồn, Đình Vũ - Cát Hải, Thái Bình để tạo liên kết vùng và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Bên cạnh phát triển kinh tế, quy hoạch nhấn mạnh yêu cầu bảo tồn hệ sinh thái, di tích lịch sử - văn hóa, gắn phát triển đô thị với bảo vệ môi trường và đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Về tính chất, đây sẽ là khu kinh tế biển đa ngành, đầu mối giao thương quốc tế, trung tâm phát triển công nghiệp, thương mại, du lịch, dịch vụ cảng biển của Quảng Ninh, vùng duyên hải Bắc Bộ và cả nước. Dân số dự kiến đạt khoảng 90.000 người vào năm 2035 và khoảng 170.000 người vào năm 2050.

Mô hình phát triển sẽ lấy công nghiệp và dịch vụ cảng làm trọng tâm, tận dụng hệ thống giao thông liên kết vùng gồm đường bộ, đường sắt và đường thủy để hình thành các khu công nghiệp, logistics và đô thị mới. Không gian phát triển được chia thành hai phân vùng chính.

Trong đó, Phân vùng 1 (phía Bắc) tập trung phát triển công nghiệp, logistics ven sông Đá Bạc và Bắc sông Cồn Khoai, kết hợp là các khu đô thị sinh thái, trung tâm nghiên cứu - đào tạo và nhà ở xã hội...

Phân vùng 2 (phía Nam) khai thác lợi thế tuyến cao tốc Hải Phòng - Hạ Long, tuyến đường sắt Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái cùng hệ thống cảng biển để phát triển công nghiệp, dịch vụ cảng, đô thị và không gian sinh thái ven sông...