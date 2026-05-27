Đã dỡ bỏ “nhà một cột” giữa đại công trường vành đai 2,5

Tối 26/5, ghi nhận tại khu vực dự án Vành đai 2,5 đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng, đi qua phường Khương Đình (Hà Nội), căn nhà từng gây chú ý trên mạng xã hội với hình dáng “chênh vênh” giữa bãi đất trống đã được phá dỡ.
Hiện trường cho thấy phần lớn công trình đã bị đập bỏ, chỉ còn lại những đống gạch đá, bê tông ngổn ngang
Nhiều máy xúc cùng công nhân có mặt xuyên đêm để thu dọn phần phế thải còn sót lại, phục vụ công tác giải phóng mặt bằng của dự án
Trước đó, ngôi nhà nhiều tầng này trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội bởi hình dáng đặc biệt, phần thân dưới khá hẹp nhưng phía trên lại được cơi nới rộng đáng kể
Sau khi các hộ dân xung quanh di dời, căn nhà nằm lẻ loi giữa khu đất trống nên bị nhiều người ví như “nhà một cột”
Không chỉ gây chú ý bởi kiến trúc khác thường, nhiều bài đăng trên mạng xã hội còn cho rằng căn nhà sở hữu vị trí “đắc địa” khi một mặt giáp khu vực Cao Xà Lá, một mặt hướng ra tuyến đường Vành đai 2,5 đang thi công
Được biết, phần diện tích còn lại của ngôi nhà nằm ngoài chỉ giới thu hồi đất nên việc phá dỡ ban đầu được thực hiện theo đúng quy định. Tuy nhiên, sau khi bị cắt xén để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, công trình được đánh giá không còn đảm bảo an toàn, nằm đơn lẻ giữa khu đất trống và không còn phù hợp với quy hoạch nên không đủ điều kiện để sửa chữa, cải tạo.
Dự án đường Vành đai 2,5 của Hà Nội có tổng chiều dài khoảng 19,4km, mặt cắt ngang từ 40-50m, đóng vai trò kết nối nhiều khu vực nội đô, giảm áp lực giao thông giữa Vành đai 2 và Vành đai 3.
Toàn tuyến được chia thành nhiều đoạn đầu tư bằng các nguồn vốn khác nhau. Hiện một số đoạn đã hoàn thiện theo quy hoạch, nhiều đoạn khác đang tiếp tục triển khai thi công và giải phóng mặt bằng.
Hiện nay, công tác giải phóng mặt bằng trên toàn tuyến được đẩy nhanh tiến độ. Nhiều khu vực như Nguyễn Trãi, Khương Đình, Nhân Hòa, Đầm Hồng… liên tục có máy móc, công nhân làm việc xuyên ngày đêm để tháo dỡ công trình, thu dọn mặt bằng.
Sau nhiều năm chậm tiến độ, dự án Vành đai 2,5 đang ghi nhận chuyển biến rõ rệt khi nhiều đoạn tuyến dần được khai thông mặt bằng. Nhiều hộ dân cũng tranh thủ thu dọn đồ đạc, tháo dỡ phần công trình cuối cùng để bàn giao đất phục vụ dự án.
Khi hoàn thiện toàn tuyến, đường Vành đai 2,5 được kỳ vọng sẽ tăng khả năng kết nối liên khu vực, giảm ùn tắc giao thông nội đô và tạo động lực phát triển hạ tầng đô thị cho Hà Nội.