Khám xét khẩn cấp căn hộ chung cư, khởi tố Tạ Văn Phúc SN 1993

Căn hộ này do Tạ Văn Phúc (SN 1993) thuê và là nơi hoạt động của một nhóm đối tượng chuyên thực hiện hành vi lừa đảo trên không gian mạng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một nhóm đối tượng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Song song đó, hồ sơ về hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy của các đối tượng này cũng đang được khẩn trương củng cố để xử lý nghiêm theo quy định.

Sa lưới từ buổi kiểm tra hành chính tại chung cư

VOV đưa tin, đường dây này bắt đầu phát lộ khi Công an phường Nếnh (tỉnh Bắc Ninh) triển khai đợt cao điểm quản lý cư trú, kết hợp kiểm tra hành chính, xét nghiệm chất kích thích và hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNeID. Trong quá trình rà soát, các chiến sĩ công an phát hiện một nhóm thanh niên có nhiều hành vi ám muội tại khu chung cư Evergreen, thuộc tổ dân phố Yên Ninh.

Vào lúc 16h ngày 23/4, tổ công tác quyết định kiểm tra đột xuất căn hộ số CT2-2.16.09. Tại hiện trường, lực lượng chức năng bắt quả tang 4 đối tượng bao gồm: Dương Văn Tuấn (SN 2000), Nguyễn Đức Trọng (SN 2000), Nguyễn Ngọc Long (SN 2000) và Lê Việt Anh (SN 1993) đang trong trạng thái "phê" ma túy. Kết quả xét nghiệm nhanh sau đó cho thấy cả 4 người đều dương tính với các chất ma túy tổng hợp.

Tiến hành khám xét khẩn cấp căn hộ, công an thu giữ thêm nhiều tinh thể màu trắng (nghi là ma túy), các viên nén màu đỏ cùng hàng loạt dụng cụ chuyên dụng để phục vụ cho việc phê pha.

Các đối tượng: Tạ Văn Phúc, Lê Việt Anh, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Đức Trọng, Dương Văn Tuấn tại cơ quan điều tra. Ảnh: Báo Bắc Ninh

Lộ diện "bản doanh" lừa đảo mạng của nhóm tội phạm công nghệ

Mở rộng đấu tranh, cơ quan điều tra xác định căn hộ chung cư trên do Tạ Văn Phúc (SN 1993, quê tại xã Vân Đình, Hà Nội) đứng tên thuê. Đây không đơn thuần là nơi tụ tập hút xách mà chính là "đại bản doanh" của một mạng lưới chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Số tang vật bị niêm phong:

18 chiếc điện thoại di động thông minh và máy tính xách tay.

Khối lượng lớn sim điện thoại rác cùng ma túy tổng hợp.

Hàng loạt hồ sơ, giấy tờ giả mạo như hợp đồng mua bán xe, phiếu xuất kho, phiếu thu tiền.

Nhiều con dấu giả của các cơ quan quản lý nhà nước.

Báo Công luận dẫn thông tin kết quả xác minh ban đầu cho thấy, từ tháng 3/2026 cho đến khi bị tước vũ khí hành nghề, băng nhóm do Tạ Văn Phúc cầm đầu đã chủ động khởi tạo hàng loạt fanpage trên Facebook và các tài khoản Zalo ảo. Các trang này đều được gắn mác là tổng kho phân phối, thanh lý xe mô tô với mức giá rẻ giật mình nhằm câu dẫn những khách hàng nhẹ dạ.

Để vận hành bộ máy, Phúc bàn giao các điện thoại có sẵn ứng dụng quản lý quảng cáo Facebook cho các trợ thủ đắc lực gồm: Nguyễn Đức Trọng, Dương Văn Tuấn và Nguyễn Văn Hùng (SN 1986, cùng ngụ xã Vân Đình, Hà Nội). Nhiệm vụ của nhóm này là liên tục đăng bài quảng cáo, trực tiếp nhắn tin tư vấn và ép khách hàng phải chuyển khoản tiền đặt cọc trước từ 1 đến 3 triệu đồng để giữ xe.

Khi gặp những vị khách thận trọng, nhóm này sẽ tung ra các loại giấy tờ như hợp đồng mua bán, phiếu xuất kho có đóng con dấu giả mạo của cơ quan Thuế hoặc Hải quan nhằm chứng minh nguồn gốc xe.

Sau khi con mồi cắn câu và chuyển tiền cọc thành công, các đối tượng chưa dừng lại mà tiếp tục "vẽ" ra hàng loạt lý do như: phát sinh chi phí vận chuyển, tiền làm thủ tục giấy tờ đi đường, hoặc phí “thông quan” để ép nạn nhân gửi thêm tiền. Chỉ đến khi các bị hại không thể chuyển thêm được nữa hoặc phát hiện bị lừa, nhóm này mới lập tức chặn hoàn toàn mọi kênh liên lạc.

Theo thống kê sơ bộ của cơ quan điều tra, đường dây lừa đảo này đã sập bẫy thành công nhiều nạn nhân nhẹ dạ trên phạm vi cả nước, chiếm đoạt trót lọt số tiền hơn 112 triệu đồng. Trong đó, cá nhân kẻ cầm đầu Tạ Văn Phúc đút túi riêng khoảng 59 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục mở rộng điều tra để truy quét các đối tượng liên quan.