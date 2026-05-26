CSGT Hà Nội “đội lửa” làm nhiệm vụ giữa thời tiết 40°C: Mồ hôi thấm đẫm lưng áo, dùng nước mát xua bớt hơi nóng bỏng rát

Những ngày cuối tháng 5, Hà Nội bước vào đợt nắng nóng gay gắt với nền nhiệt ngoài trời có thời điểm lên tới 45°C. Giữa cái nóng hầm hập, mặt đường bỏng rát cùng không khí ngột ngạt bao trùm khắp phố phường, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội vẫn duy trì 100% quân số tại các nút giao trọng điểm, căng mình làm nhiệm vụ điều tiết giao thông, chống ùn tắc và bảo đảm an toàn cho người dân.

Giữa nền nhiệt ngoài trời có thời điểm lên tới hơn 45°C, lực lượng CSGT Hà Nội vẫn duy trì quân số tại các nút giao trọng điểm để điều tiết giao thông, bảo đảm an toàn cho người dân.

Dưới cái nắng bỏng rát của mặt đường, những chiến sĩ áo vàng vẫn miệt mài làm nhiệm vụ giữa dòng phương tiện đông đúc của Thủ đô.

Bộ cảnh phục thấm đẫm mồ hôi nhưng các chiến sĩ vẫn tập trung làm nhiệm vụ, giữ cho dòng xe lưu thông ổn định trên nhiều tuyến phố chính.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đang bước vào giai đoạn đỉnh điểm của đợt nắng nóng diện rộng với cường độ đặc biệt gay gắt. Ngày 25/5, nhiều nơi ghi nhận nhiệt độ vượt ngưỡng 40 độ C, trong đó Hà Nội chạm mốc 40,7 độ C. Đến trưa 26/5, nhiệt độ tại trạm Láng tiếp tục đạt 40 độ C, tuy nhiên nhiệt độ thực tế ngoài mặt đường có thời điểm cao hơn nhiều do hiệu ứng hấp nhiệt từ bê tông và phương tiện giao thông.

Giữa thời tiết khắc nghiệt ấy, trên các tuyến phố đông đúc của Thủ đô, hình ảnh những chiến sĩ CSGT đội nắng làm nhiệm vụ vẫn trở nên quen thuộc. Tại các tuyến, nút giao trọng điểm như Nam cầu Chương Dương, Giải Phóng, Đại Cồ Việt, Ngã Tư Sở hay các tuyến vành đai, lực lượng CSGT vẫn miệt mài đứng chốt nhiều giờ liền dưới nắng gắt để điều tiết, phân luồng giao thông, giữ cho dòng phương tiện lưu thông thông suốt và an toàn.

Bộ cảnh phục thấm đẫm mồ hôi, gương mặt đỏ rát vì nắng nóng nhưng các chiến sĩ vẫn tập trung hướng dẫn phương tiện, xử lý tình huống ùn tắc và hỗ trợ người dân gặp sự cố giữa đường. Không ít trường hợp xe chết máy, người dân bị choáng do nắng nóng hoặc va chạm giao thông trong giờ cao điểm đã được lực lượng chức năng kịp thời hỗ trợ.

Không chỉ điều tiết giao thông, lực lượng CSGT còn kịp thời hỗ trợ người dân gặp sự cố khi tham gia giao thông giữa nắng nóng gay gắt.

Tại các điểm giao cắt đường sắt, lực lượng CSGT cũng chủ động phân luồng, hướng dẫn phương tiện mỗi khi tàu chạy qua nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc kéo dài, bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông. Dưới nền nhiệt bỏng rát, các cán bộ, chiến sĩ vẫn kiên trì bám chốt, phối hợp nhịp nhàng để giữ ổn định trật tự giao thông trên toàn tuyến.

Không chỉ làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông, lực lượng CSGT Hà Nội còn kịp thời hỗ trợ người dân trong nhiều tình huống khẩn cấp, giúp đỡ người gặp nạn, hỗ trợ phương tiện gặp sự cố và hướng dẫn người dân di chuyển an toàn giữa thời tiết cực đoan. Nắng nóng kéo dài khiến nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông tăng cao do người điều khiển phương tiện dễ mệt mỏi, mất tập trung.

Giữa nền nhiệt ngoài trời bỏng rát, những chai nước lạnh trở thành vật dụng không thể thiếu của lực lượng CSGT trong suốt ca làm nhiệm vụ.

Giữa nền nhiệt ngoài trời hơn 40 độ C, các chiến sĩ tranh thủ dùng nước rửa mặt để giảm bớt hơi nóng hầm hập sau nhiều giờ làm nhiệm vụ.

Chính vì vậy, việc duy trì lực lượng ứng trực tại các tuyến đường trọng điểm không chỉ góp phần giảm ùn tắc mà còn bảo đảm an toàn cho người dân khi lưu thông giữa thời tiết khắc nghiệt.

Giữa cái nắng như đổ lửa của mùa hè Hà Nội, hình ảnh những chiến sĩ CSGT lặng lẽ làm nhiệm vụ dưới nền nhiệt hơn 40 độ C đã trở thành hình ảnh đẹp, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy vì bình yên trên từng cung đường của Thủ đô.