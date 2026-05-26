Người Hà Nội mặc áo mưa ra đường giữa trời nắng như đổ lửa

Giữa đợt nắng nóng gay gắt tại Hà Nội, nhiều người dân trùm kín từ đầu đến chân, thậm chí mặc cả áo mưa để chống chọi cái nóng như thiêu đốt khi ra đường.
Hôm nay là ngày nắng nóng đỉnh điểm tại Hà Nội cùng nhiều tỉnh, thành miền Bắc và miền Trung, nhiệt độ phổ biến 39-40°C, có nơi vượt ngưỡng 40°C.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, trong khoảng từ 10h đến đầu giờ chiều, nhiều tuyến đường trung tâm Hà Nội như Nguyễn Trãi, Tây Sơn, Tố Hữu, Nguyễn Chí Thanh hay đại lộ Thăng Long vắng phương tiện hơn thường ngày.
Dưới cái nắng gay gắt, hơi nóng từ mặt đường bê tông và nhựa đường hắt lên khiến không khí thêm oi bức.
Để hạn chế tác động của nắng nóng, phần lớn người dân khi ra đường đều che kín cơ thể.
Áo chống nắng, khẩu trang, kính, găng tay trở thành vật dụng không thể thiếu với mỗi người khi ra đường.
Nhiều chị em phụ nữ mặc kín mít từ đầu đến chân để tránh ánh nắng trực tiếp.
Người đàn ông còn mặc cả áo mưa để chống chọi cái nắng bỏng rát.
Người dân quấn khăn kín đầu để lau mồ hôi liên tục khi di chuyển giữa trời nắng.
Minh Anh (20 tuổi, ở Thanh Xuân) cho biết, những ngày gần đây bản thân phải chuẩn bị rất kỹ trước khi ra đường vì thời tiết quá nắng nóng. “Đi ngoài trời vài phút là cảm giác bỏng rát da mặt. Tôi phải mặc thêm áo khoác dày, đeo khẩu trang kín và mang theo nước uống để tránh mất sức”, Minh Anh nói.
Tại các gốc cây ven đường hoặc khu vực có bóng râm, nhiều shipper, tài xế xe ôm công nghệ và người bán hàng rong tranh thủ nghỉ ngơi giữa trưa.
Trên tuyến đường Tố Hữu, một số công nhân chăm sóc cây xanh mặc áo chống nắng gắn quạt mini phía sau lưng trong lúc làm việc.
Dù đã trang bị nhiều lớp bảo hộ, nhiều người vẫn cảm thấy kiệt sức vì nắng nóng.
Trong khi đó, tại đường Nguyễn Tuân, các công nhân phải làm việc giữa nền nhiệt cao kéo dài nhiều giờ. Khuôn mặt ai cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi sau lớp khẩu trang và khăn che kín.
Tại khu vực Khuất Duy Tiến, một số chủ cửa hàng căng bạt kín phía trước để hạn chế nắng hắt trực tiếp vào bên trong và bảo vệ xe máy của khách.
Một số shipper còn lắp thêm ô, dù hoặc bạt che nắng trên xe để có thể làm việc lâu hơn ngoài trời.
Theo chia sẻ của một bảo vệ tại cửa hàng quần áo trên đường Nguyễn Trãi, nắng nóng khiến công việc trở nên vất vả hơn nhiều. “Ngồi ngoài trời từ trưa đến chiều rất dễ mất sức vì xung quanh toàn mặt đường nhựa hấp nhiệt. Tôi phải chuẩn bị thêm quạt và thường xuyên uống nước để đỡ mệt”, người này chia sẻ.
Theo trung tâm khí tượng, đợt nắng nóng hiện nay hình thành do tác động của vùng áp thấp nóng phía Tây, kết hợp hiệu ứng phơn từ dãy Trường Sơn và gió mùa Tây Nam. Tại Hà Nội, nắng nóng kết hợp hiệu ứng đô thị khiến nền nhiệt thường xuyên nằm trong nhóm cao nhất cả nước.
Cơ quan khí tượng nhận định đợt nắng nóng này ở miền Bắc khả năng kéo dài đến khoảng ngày 27/5 trước khi dịu dần từ ngày 28/5.
Các chuyên gia khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài vào thời điểm nắng gay gắt, bổ sung đủ nước và chủ động bảo vệ sức khỏe, đặc biệt với nhóm lao động thường xuyên làm việc ngoài trời như shipper, công nhân xây dựng và công nhân môi trường.
Từ chiều tối và đêm 27-30/5, Bắc Bộ chuyển mưa rào và dông rải rác giúp giải nhiệt, cục bộ mưa to, sau mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, cục bộ nắng nóng.