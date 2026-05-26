“Idol” Tiktok hầu toà vì xúc phạm vùng miền

Hành vi của các bị cáo đã xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự của người dân các vùng miền, trực tiếp phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.

Ngày 26-5, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Lê Anh Điệp (SN 1995, ngụ tại tỉnh Đồng Nai) và Đoàn Quốc Việt (SN 2003, ngụ tại TP Hà Nội) về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo Khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự.



Ngông cuồng, chia rẽ dân tộc

Theo cáo trạng của VKSND TPHCM, vào tháng 10-2025, Lê Anh Điệp đã sử dụng tài khoản TikTok mang tên "Tàng Keng Ông Trùm" (@keng6868) để đăng tải 2 video clip có nội dung sử dụng ngôn từ thô tục, miệt thị và xúc phạm người dân miền Bắc và miền Trung. Điệp thừa nhận mục đích thực hiện các video này là để "câu" lượt thích, lượt xem và tương tác nhằm trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội. Các video này đã thu hút hàng triệu lượt xem và gây ra làn sóng phẫn nộ trong dư luận.

Liên quan đến vụ án, bị cáo Đoàn Quốc Việt sử dụng tài khoản TikTok "Dù Bầu Trời" (@kehamchoi7979) đã đăng tải các video clip đáp trả Lê Anh Điệp. Mặc dù lấy lý do là bức xúc trước hành vi của Điệp, nhưng nội dung các video của Việt lại chứa đựng những lời lẽ kích động, thách thức và tiếp tục gây chia rẽ vùng miền. Cơ quan điều tra xác định động cơ của Việt là lợi dụng sự việc để tăng tương tác cho tài khoản cá nhân.

Các bị cáo tại toà

Kết luận giám định của Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cùng Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TPHCM khẳng định nội dung các video clip của hai bị cáo đã phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín của người khác và gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cũng có văn bản đề nghị xử lý nghiêm hành vi của các đối tượng vì đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến công tác vận động cứu trợ thiên tai.

Về nhân thân, bị cáo Lê Anh Điệp từng có tiền án 8 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" vào năm 2017. Bị cáo Đoàn Quốc Việt cũng từng bị xử phạt hành chính về hành vi "Gây rối trật tự công cộng" vào năm 2022.

Hối lỗi

Tại toà, bị cáo Lê Anh Điệp khai nhận rằng việc đăng tải các video clip có nội dung miệt thị, xúc phạm người dân là do thời điểm đó bị cáo đang trong tình trạng uống rượu say và vừa xảy ra cãi nhau với người yêu. Bị cáo bày tỏ sự ân hận và cho biết đã chủ động xóa các video ngay ngày hôm sau khi nhận ra lỗi lầm của mình.

Bị cáo Đoàn Quốc Việt cũng thừa nhận sai phạm và tỏ ra hối hận. Việt khai về mục đích làm video là do tâm trạng buồn bực chứ không vì mục đích sâu xa nào khác. Trước đó, hồ sơ vụ án ghi nhận Việt đã lợi dụng các video của Điệp để quay clip đáp trả nhằm tăng tương tác cho tài khoản cá nhân.

Trước khi HĐXX tuyên án, trong lời nói sau cùng, bị cáo Lê Anh Điệp đã gửi lời xin lỗi và mong HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ để sớm trở về với gia đình.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, xâm phạm tới quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, đồng thời phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Anh Điệp 3 năm tù; Đoàn Quốc Việt 2 năm tù cùng về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".



Đối với các cá nhân đã tương tác, bình luận hoặc cổ xúy cho các video vi phạm của Điệp và Việt trên không gian mạng, HĐXX đề nghị cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo sự nghiêm minh và làm sạch môi trường mạng.