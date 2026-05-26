Kẻ nổ súng bắn người nước ngoài ở TP HCM khuyên ai định đến Việt Nam để phạm tội "hãy từ bỏ ngay"

Đối tượng Tafia Steve khai nhận tại cơ quan công an rằng mình cùng đồng phạm được thuê đến Việt Nam để sát hại 2 nạn nhân rồi bỏ trốn.

Sáng 26/5, Công an TP.HCM đã thông tin về vụ án nổ súng giết người xảy ra vào tối 21/5 tại phường Bến Thành. Theo đó, cơ quan CSĐT đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 02 đối tượng người Samoa là Vaa Vaa (sinh năm: 1999; quốc tịch: Samoan; đối tượng trực tiếp sử dụng súng gây án) và đối tượng Tafia Steve (sinh năm 2003; quốc tịch: Samoan; đối tượng đồng phạm) để điều tra về tội giết người.

Ngoài ra, Công an TP.HCM cũng ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Trọng Nghĩa (24 tuổi, trú tại ấp 5, xã Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh, hành nghề vận chuyển hành khách tuyến TP Hồ Chí Minh - Tây Ninh) và 7 đối tượng người Việt Nam khác có liên quan vì đã không tố giác tội phạm và giúp sức cho hai thủ phạm lẩn trốn.

Đối tượng Tafia Steve (áo hồng) và đối tượng Vaa Vaa (áo đen) - Ảnh: VTV

"Mặc dù đã tính toán để trốn chạy khỏi Việt Nam sau khi gây án nhưng tôi không thể trốn được Công an Việt Nam" , nghi phạm khai tại cơ quan điều tra và nói sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật. Sau khi gây ra vụ án mạng và bị bắt chỉ trong thời gian ngắn, nghi phạm đã đưa ra lời cảnh báo tới những người có ý định phạm tội tại Việt Nam.

"Tôi có lời khuyên đến những ai có ý định đến Việt Nam để phạm tội hãy từ bỏ ngay vì chắc chắn sẽ bị công an Việt Nam bắt giữ", Tafia Steve nói.

Truy bắt nghi phạm giết người chỉ trong 72 giờ

Báo Công an TP HCM dẫn thông tin tại họp báo sáng 26/5 cho biết, vào lúc 22h10 ngày 21/5/2026, Công an Thành phố tiếp nhận tin báo vụ việc giết người do 02 nghi phạm người nước ngoài sử dụng vũ khí quân dụng gây án; xảy ra tại trước nhà hàng hải sản Cee’f (địa chỉ 70 Trương Định, phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh).

Tại hiện trường ghi nhận nạn nhân Lemalu Lorenzo Tovia (sinh ngày 19/12/2001; quốc tịch Úc) bị bắn 02 phát đạn gây tử vong tại chỗ và nạn nhân Sauni Sam (sinh ngày 05/3/1999; quốc tịch Úc) bị bắn 01 phát đạn, bị thương nặng (hiện đang được điều trị tích cực).

Sau chưa đầy 24 giờ truy xét, Công an Thành phố và lực lượng phối hợp đã xác định 02 nghi phạm là đối tượng Vaa Vaa và Tafia Steve; đồng thời, làm rõ được lộ trình di chuyển đến điểm gây án và hướng tẩu thoát của các đối tượng.

Công an bắt 2 nghi phạm - Ảnh: VTV9

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Lãnh đạo Bộ Công an; sự hỗ trợ, phối hợp của các đơn vị; mặc dù đối tượng hoạt động mang tính chuyên nghiệp, hết sức manh động, có sử dụng vũ khí quân dụng, sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện, lực lượng phối hợp đã kịp thời bắt giữ đối tượng khi đang lẩn trốn tại khu vực giáp biên giới Việt Nam – Campuchia chỉ chưa đầy 72 giờ đồng hồ sau khi gây án.

Theo đó, công an xác định ngày 14/5/2026, hai đối tượng nhập cảnh vào Thành phố Hồ Chí Minh qua sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất; tiến hành nghiên cứu quy luật hoạt động của 02 nạn nhân. Đến tối ngày 21/5/2026 thì ra tay sát hại 02 nạn nhân với 03 phát súng khi các nạn nhân và nhóm bạn vừa kết thúc bữa tiệc tại nhà hàng Cee’f.