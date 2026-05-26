72 giờ truy xét thần tốc vụ nổ súng tại TP.HCM: 2 nghi phạm gây án theo sự chỉ đạo của 1 đối tượng ở nước ngoài

Ngày 26/5, Công an TP.HCM tổ chức họp báo, thông tin về diễn biến điều tra vụ 2 người nước ngoài nổ súng làm 1 người tử vong và 1 nạn nhân bị thương, tại đường Trương Định, phường Bến Thành.

Buổi họp báo do Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM, chủ trì cùng với sự tham gia của Thượng tá Nguyễn Thành Hưng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM; lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự (C02), Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Công an tỉnh Tây Ninh. Hai nghi phạm bị cáo buộc gây ra vụ nổ súng vào nhóm người nước ngoài làm 1 người chết và 1 người bị thương xảy ra tại phường Bến Thành vào tối 21/5.

Toàn cảnh buổi họp báo ngày 26/5

Sau khi gây án, các đối tượng bỏ chạy và bị Công an TPHCM phối hợp với Bộ Công an và các đơn vị nghiệp vụ liên quan truy xét.

Ngày 22/5, Công an phường Trảng Bàng (Tây Ninh) phát thông báo khẩn truy tìm 2 người nước ngoài bị tình nghi liên quan vụ án này.

Qua xác minh ban đầu, hai nghi phạm sau khi gây án đã đón taxi đi về hướng Tây Ninh. Lực lượng chức năng xác định các đối tượng xuống xe tại khu vực siêu thị Co.opmart Trảng Bàng, phường Trảng Bàng.

Ngày 25/5, Bộ Công an thông tin đã bắt giữ 2 đối tượng liên quan đến vụ nổ súng.

2 đối tượng liên quan đến vụ nổ súng ở TP.HCM bị bắt giữ

Theo đó, lúc 22h10 ngày 21/5, Công an TP.HCM tiếp nhận tin báo vụ việc giết người do nghi phạm người nước ngoài sử dụng vũ khí quân dụng gây án; xảy ra tại trước Nhà hàng hải sản Cee'f (địa chỉ 70 Trương Định, phường Bến Thành, TP.HCM). Tại hiện trường ghi nhận: nạn nhân Lemalu Lorenzo Tovia (SN 2001, quốc tịch Úc) bị bắn 2 phát đạn gây tử vong tại chỗ; nạn nhân Sauni Sam (SN 1999, quốc tịch Úc) bị bắn 1 phát đạn, bị thương nặng (hiện đang điều trị tích cực).

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Giám đốc Công an Thành phố đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ, Công an phường Bến Thành khẩn trương phong toả hiện trường, cấp cứu người bị hại; thu thập dấu vết "nóng" tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an tập trung lực lượng, phương tiện; áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ; kết hợp ứng dụng Bản đồ số tại Trung tâm thông tin chỉ huy Công an Thành phố để truy xét 2 hung thủ gây án.

Lực lượng chức năng áp giải đối tượng Vaa Vaa (quốc tịch Samoa) về trụ sở Công an TP.HCM (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau chưa đầy 24 giờ truy xét, Công an TP.HCM và lực lượng phối hợp đã xác định 2 nghi phạm là đối tượng Vaa Vaa (SN 1999; quốc tịch Samoan; đối tượng trực tiếp sử dụng súng gây án) và đối tượng Tafia Steve (SN 2003; quốc tịch Samoan; đối tượng đồng phạm); đồng thời, làm rõ được lộ trình di chuyển đến điểm gây án và hướng tẩu thoát của các đối tượng.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Lãnh đạo Bộ Công an; sự hỗ trợ, phối hợp của các Cục nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các địa phương có liên quan; mặc dù đối tượng hoạt động mang tính chuyên nghiệp, hết sức manh động, có sử dụng vũ khí quân dụng, sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện; nhưng với tinh thần mưu trí, dũng cảm, quyết tâm bắt giữ đối tượng; không để các đối tượng tiếp tục gây án, xâm hại đến sức khoẻ, tính mạng của người dân; lực lượng phối hợp đã kịp thời bắt giữ đối tượng khi đang lẫn trốn tại khu vực giáp biên giới Việt Nam – Campuchia chỉ chưa đầy 72 giờ đồng hồ sau khi gây án; di lý 2 đối tượng về trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Trung tướng Mai Hoàng trực tiếp lấy lời khai của các đối tượng

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, bước đầu 2 đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội; gây án theo sự chỉ đạo của một đối tượng ở nước ngoài.

Theo đó, ngày 14/5, hai đối tượng nhập cảnh vào TP.HCM qua sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất; tiến hành nghiên cứu quy luật hoạt động của 2 nạn nhân. Đến tối ngày 21/5 thì ra tay sát hại 2 nạn nhân với 3 phát súng khi các nạn nhân và nhóm bạn vừa kết thúc bữa tiệc tại nhà hàng Cee'f.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 đối tượng người Samoan là Vaa Vaa và Tafia Steve để tiếp tục điều tra về tội giết người. Đồng thời, ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp để làm rõ, xử lý nghiêm đối tượng Nguyễn Trọng Nghĩa (24 tuổi; HKTT: ấp 5 xã Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh; hành nghề dịch vụ vận chuyển hành khách tuyến TP.HCM – tỉnh Tây Ninh) và 7 đối tượng người Việt Nam có liên quan vì đã không tố giác tội phạm, giúp sức cho quá trình lẩn trốn của 2 thủ phạm.

Hiện Công an Thành phố tiếp tục điều tra mở rộng vụ án; xử lý nghiêm, triệt để các đối tượng có liên quan. Kết quả khám phá nhanh vụ án giết người do 2 thủ phạm người Samoan thực hiện thể hiện trình độ, bản lĩnh, quyết tâm và lời hứa của lực lượng Công an trước Đảng và nhân dân, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.