Bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Tiến SN 1999, thu giữ 8,3kg tang vật từ tin báo qua Fanpage

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, Công an xã Hạ Bằng (TP. Hà Nội) đã tiến hành kiểm tra, phát hiện và bắt giữ Nguyễn Văn Tiến (SN 1999, trú tại xã Ô Diên, TP. Hà Nội) về hành vi buôn bán pháo nổ trái phép thông qua nền tảng giao nhận hàng hóa.

Trước đó, lực lượng chức năng tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm từ người dân qua fanpage Facebook “Vì Bình Yên Xã Hạ Bằng”, phản ánh một trường hợp nghi vấn vận chuyển hàng cấm là pháo nổ thông qua ứng dụng giao hàng nhanh.

Đối tượng Nguyễn Văn Tiến cùng tang vật bị cơ quan chức năng thu giữ (Ảnh: CTTĐTCATPHN)

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hạ Bằng đã tiến hành xác minh, rà soát và theo dõi lô hàng nghi vấn theo đúng quy trình nghiệp vụ. Quá trình kiểm tra một đơn hàng do nhân viên giao hàng thuộc nền tảng giao nhận vận chuyển, lực lượng chức năng phát hiện bên trong có 4 dây pháo nổ, mỗi dây dài khoảng 2 mét.

Tổng khối lượng tang vật thu giữ được xác định khoảng 8,3kg pháo nổ. Đây là số lượng tương đối lớn, tiềm ẩn nguy cơ cao về an toàn cháy nổ và vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật về quản lý, sử dụng pháo.

Đáng chú ý, đối tượng Nguyễn Văn Tiến đã lựa chọn hình thức vận chuyển thông qua dịch vụ giao hàng công nghệ nhằm che giấu hành vi, tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng và cơ quan kiểm soát.

Ngay sau khi xác minh, Công an xã Hạ Bằng đã triệu tập đối tượng đến trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Tiến đã thừa nhận toàn bộ hành vi buôn bán pháo nổ trái phép của mình.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Vụ việc cho thấy hiệu quả rõ rệt của kênh tiếp nhận phản ánh từ người dân qua mạng xã hội, đặc biệt là các fanpage an ninh trật tự tại địa phương. Chỉ từ một tin báo ban đầu, lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm trước khi gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng thời, vụ án cũng phản ánh một thực tế đáng chú ý: các đối tượng vi phạm ngày càng có xu hướng lợi dụng nền tảng giao hàng công nghệ để vận chuyển hàng cấm, hàng nguy hiểm nhằm qua mặt lực lượng chức năng.

Trong đó, các đơn vị giao vận lớn như Giao Hàng Nhanh (Giao Hàng Nhanh) đang phải đối mặt với thách thức gia tăng trong công tác kiểm soát hàng hóa, đặc biệt với các đơn hàng được đóng gói kín, khó kiểm tra trực tiếp.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không tham gia, tiếp tay hoặc vận chuyển các loại hàng cấm; đồng thời cần chủ động cung cấp thông tin khi phát hiện dấu hiệu bất thường để góp phần đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội.

* Theo Cổng thông tin điện tử Công an Thành Phố Hà Nội