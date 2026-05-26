Toàn cảnh Hà Nội trong ngày nắng nóng đỉnh điểm 40 độ C: Thành phố hầm hập như “chảo rang”, dân công sở và tài xế đều "né" ra đường giữa trưa

Theo dự báo, nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 27/5, từ ngày 28/5 nắng nóng ở Bắc Bộ dịu dần; khu vực Trung Bộ nắng nóng kéo dài đến khoảng ngày 28/5, từ ngày 29/5 nắng nóng ở Trung Bộ có xu hướng dịu dần.

Đây là đợt nóng thứ 2 của tháng 5/2026. Đợt nắng nóng mạnh, kéo dài với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Thời gian nền nhiệt độ cao trong ngày kéo dài (từ 8-9 giờ sáng đến 19 giờ) đã tạo cảm giác hầm hập và ngột ngạt. Do còn chịu tác động của gió phơn khiến không khí khô nóng, bức xạ nhiệt mạnh.

Cường độ của đợt nóng này dài và gay gắt hơn so với đợt nắng nóng diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 13 đến 16-5 vừa qua và là một trong 3 đợt nóng gắt nhất xảy ra ra trong tháng 5 giai đoạn từ 2021 tới giờ.

Do ảnh hưởng của nắng nóng, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao