Công an làm rõ vụ 7 ô tô bị chọc thủng lốp khi đỗ trên đại lộ ở Quảng Ninh

Công an phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh đang điều tra vụ việc 7 ô tô khách loại 45 chỗ nghi bị chọc thủng lốp khi đỗ qua đêm tại đại lộ Hòa Bình.

Video phản ánh loạt xe khách bị chọc thủng lốp khi đỗ ven đại lộ ở Quảng Ninh

Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News tối 26/5, lãnh đạo Công an phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh cho biết đơn vị đã nhận được thông tin và đang xác minh, điều tra nghi vấn 7 ô tô khách bị chọc thủng lốp khi đỗ qua đêm tại đại lộ Hòa Bình gần khu vực Cửa khẩu Bắc Luân I.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh loạt xe 45 chỗ chở khách du lịch theo tour bị xẹp lốp, không thể di chuyển. Trong đoạn video, người quay cho biết có tổng cộng 7 xe khách đỗ qua đêm trên đại lộ Hòa Bình bị chọc thủng cả lốp trước lẫn lốp sau.

Lốp ô tô bị chọc thủng khiến xe không thể di chuyển.

Công an phường Móng Cái 1 đang điều tra vụ 7 ô tô loại 45 chỗ bị chọc thủng lốp.

Đây là các xe thuộc đoàn 10 xe phục vụ khách du lịch của một công ty lữ hành hoạt động gần khu vực Cửa khẩu Bắc Luân I (Móng Cái). Thời điểm tối 25/5, khi đoàn xe đỗ tại khu vực này vẫn bình thường nhưng đến sáng 26/5, khi kiểm tra, nhiều tài xế phát hiện lốp xe bị chọc thủng.

Cách đây hơn 3 tháng, tại Hà Nội cũng xảy ra sự việc tài xế ô tô dùng vật nhọn chọc thủng lốp xe máy đỗ tại ngõ 189 Nguyễn Ngọc Vũ.

Đ.M.D. (sinh năm 1992, trú tại xã Chân Mộng, tỉnh Phú Thọ) được xác định là người chọc thủng lốp xe máy.

Tại cơ quan công an, D. khai nhận nguyên nhân dẫn đến hành vi trên là do thường xuyên phải lái ô tô qua khu vực ngõ 189 Nguyễn Ngọc Vũ, trong khi khách thuê nhà tại đây nhiều lần để xe trước cửa gây cản trở lối đi. D. cho biết nhiều lần nhắc nhở nhưng tình trạng vẫn tái diễn.

Bên cạnh đó, do thời điểm xảy ra sự việc bản thân đang gặp nhiều áp lực trong công việc và gia đình nên người này nóng giận, không làm chủ được hành vi, sử dụng lưỡi dao bấm móng tay mang theo người để chọc thủng lốp xe máy.