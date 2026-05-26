Bách Hoá Xanh chính thức có mặt tại Hà Nội: 8 cửa hàng đầu tiên đặt ở đâu?

Vào giữa tháng 5, Bách Hoá Xanh đã chính thức khai trương 8 cửa hàng tại Hà Nội nhưng không nằm trong nội đô.

Ngày 15/05/2026, chuỗi bán lẻ thuộc hệ sinh thái Thế Giới Di Động (MWG) đã đưa vào hoạt động 8 cửa hàng đầu tiên tại Hà Nội. Tuy nhiên, thay vì tiến thẳng vào khu vực trung tâm hay nội đô, danh sách các điểm bán trong đợt khai trương đầu tiên này lại được doanh nghiệp lựa chọn đặt tại xã và phường xa trung tâm Hà Nội như phường Phúc Lượi, phường Phú Diễn, xã Quốc Oai, xã Đa Phúc, xã Phúc Thịnh...

Các cửa hàng này được bố trí tại những khu vực tập trung đông dân cư, bám sát các chợ truyền thống nhằm mang đến trải nghiệm đi chợ gần nhà cho người dân ở các khu vực này. Bách Hoá Xanh cũng triển khai dịch vụ mua hàng online giao tận nhà để tiếp cận sâu hơn vào nhu cầu của người tiêu dùng.

Hành trình tiến ra thị trường phía Bắc của thương hiệu bán lẻ này đã được chuẩn bị bài bản từ trước với bước đệm chiến lược đầu tiên diễn ra vào cuối tháng 11/2025. Ở thời điểm đó, doanh nghiệp không chọn các thành phố lớn mà quyết định chọn Ninh Bình làm địa phương mở đường sau gần 10 năm phát triển tại miền Nam.

Đại diện chuỗi Bách Hoá Xanh từng tiết lộ Ninh Bình đóng vai trò là cửa ngõ chiến lược, vừa đủ gần để tối ưu hóa nguồn lực vận hành từ miền Trung, nơi có hơn một nửa số cửa hàng mở mới đạt lợi nhuận dương tính đến cuối tháng 9/2025, lại vừa đủ khác biệt để giúp doanh nghiệp nghiên cứu sâu hành vi mua sắm của người tiêu dùng miền Bắc trước khi tiến đánh các thị trường lớn hơn.

Tính đến cuối tháng 4/2026, hệ thống Bách Hóa Xanh có 2.963 cửa hàng hoạt động với lũy kế 4 tháng đầu năm ghi nhận doanh thu gần 18 nghìn tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Động lực tăng trưởng đến từ hai ngành hàng chủ lực là thực phẩm tươi sống và FMCG.

Chuỗi bán lẻ thực phẩm này vẫn đặt trọng tâm vào việc mở rộng quy mô để nhanh chóng chiếm lĩnh thị phần nhằm chuẩn bị cho mục tiêu IPO vào năm 2028.

Với quy mô thị trường thực phẩm và hàng tiêu dùng nhanh tại Việt Nam ước tính khoảng 60 tỷ USD, doanh nghiệp đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ tập trung vào ba trụ cột cốt lõi bao gồm tăng trưởng doanh thu, đảm bảo chất lượng hàng hóa và tối ưu hóa vận hành để nâng cao biên lợi nhuận, hiện thực hóa lộ trình niêm yết trong tương lai.

Thúy Hạnh