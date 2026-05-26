Miền Bắc lần đầu tiêu thụ hơn 400 triệu kWh điện/ngày

Đợt nắng nóng diện rộng đầu mùa hè năm 2026 đã đẩy nhu cầu sử dụng điện tại miền Bắc tăng vọt.

Ngày 25/5, sản lượng điện tiêu thụ trên địa bàn do Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) quản lý lần đầu tiên vượt mốc 400 triệu kWh/ngày, trong khi công suất cực đại cũng lập kỷ lục mới.

Theo ghi nhận của EVNNPC, công suất tiêu thụ điện trên địa bàn 17 tỉnh, thành phố phía Bắc do Tổng công ty quản lý (không bao gồm Hà Nội) trong những ngày qua liên tục duy trì ở mức rất cao. Công suất cực đại (Pmax) ngày 23/5/2026 đạt 18.666 MW; ngày 24/5/2026 đạt 18.387 MW. Đến 22h30 ngày 25/5/2026, công suất cực đại toàn miền Bắc lập kỷ lục mới khi đạt 20.471,92 MW, vượt mức đỉnh cao nhất của năm 2025 từng ghi nhận vào ngày 4/8/2025 với 18.983,9 MW.

Không chỉ công suất cực đại tăng mạnh, sản lượng điện tiêu thụ cũng lần đầu tiên vượt mốc 400 triệu kWh/ngày. Cụ thể, ngày 25/5/2026, sản lượng điện tiêu thụ toàn miền Bắc đạt 418,503 triệu kWh, cao hơn đáng kể so với mức sản lượng cao nhất của năm 2025 là 393,090 triệu kWh ghi nhận ngày 4/8/2025.

Các số liệu trên cho thấy nhu cầu sử dụng điện tại miền Bắc năm nay tăng sớm và tiếp tục có xu hướng gia tăng mạnh ngay từ cuối tháng 5. Điều này tạo áp lực lớn đối với công tác vận hành hệ thống điện và bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục trong cao điểm mùa nắng nóng năm 2026.

Từ ngày 23/5/2026 đến nay, khu vực miền Bắc bước vào đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên và cũng là đợt gay gắt nhất kể từ đầu mùa hè năm 2026. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, nền nhiệt tại nhiều địa phương Bắc Bộ phổ biến từ 37–39°C, nhiều nơi trên 40°C.

Tại các đô thị lớn, hiệu ứng hấp nhiệt từ các công trình bê tông, các tòa nhà có bề mặt cửa kính lớn khiến nhiệt độ cảm nhận ngoài trời có thể vượt ngưỡng 50°C. Đáng chú ý, tình trạng oi nóng kéo dài cả về đêm khiến nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát như điều hòa, quạt điện, tủ lạnh… tăng đột biến.

Trước diễn biến phụ tải tăng cao, EVNNPC đang tập trung huy động tối đa nhân lực, vật tư; tăng cường kiểm tra vận hành lưới điện; chủ động các phương án xử lý sự cố nhằm bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Đồng thời, EVNNPC khuyến nghị khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm từ 13h–15h và 20h–23h nhằm góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia.

Để vừa giảm chi phí tiền điện, vừa hạn chế nguy cơ quá tải cục bộ trong mùa nắng nóng, EVNNPC khuyến cáo khách hàng thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả như: Điều chỉnh điều hòa ở mức từ 26–27°C trở lên và kết hợp sử dụng quạt để tăng hiệu quả làm mát; hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện công suất lớn trong giờ cao điểm; tắt các thiết bị điện không cần thiết khi ra khỏi phòng; ưu tiên sử dụng các thiết bị có dán nhãn tiết kiệm năng lượng.

Đối với các khách hàng sử dụng điện ngoài mục đích sinh hoạt, EVNNPC khuyến nghị phối hợp chặt chẽ với các Điện lực địa phương trong việc dịch chuyển, điều chỉnh phụ tải nhằm góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện vào giờ cao điểm. Bên cạnh đó, Tổng công ty cũng khuyến khích các hộ gia đình, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp nghiên cứu đầu tư, lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất – tự tiêu thụ để chủ động nguồn điện tại chỗ, giảm chi phí sử dụng điện và góp phần sử dụng năng lượng xanh, bền vững.