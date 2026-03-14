Tài xế Range Rover dùng dao chọc thủng lốp xe SH ở Hà Nội: Có thể đối diện hình phạt nào?

Ngày 13/3, Công an phường Yên Hòa (Hà Nội) đã tiếp nhận trình báo của chủ xe máy liên quan đoạn clip ghi lại hình cảnh chiếc xe SH bị tài xế ô tô chọc thủng 2 bánh xe, do chiếc xe máy này dựng trước cửa nhà, chắn lối đi trong ngõ 189 Nguyễn Ngọc Vũ. Đoạn clip chia sẻ lên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của nhiều người.

TS. Ls. Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư Hà Nội)

Hành vi là cố ý làm hư hỏng tài sản và gây rối trật tự công cộng

Trao đổi với PV, dưới góc độ pháp lý, TS. Ls. Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư Hà Nội) nhận định, hành vi của người đàn ông trong clip là vi phạm pháp luật, cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác và gây rối trật tự công cộng, tùy vào tính chất mức độ của hành vi và tùy thuộc vào hậu quả xảy ra mà người này sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Theo luật sư Cường, những gì diễn ra qua clip đang lan truyền trên mạng xã hội cho thấy khi chiếc xe ô tô Audi di chuyển qua đoạn đường hẹp, thấy chiếc xe máy SH đỗ ở mép đường đã khóa cổ, người điều khiển xe ô tô đắt tiền này xuống xe và dùng vật nhọn trong tay chọc thủng hai lốp xe SH, mặc dù người có mặt ở đó đã can ngăn.

"Hành vi của người đàn ông này thể hiện ý thức coi thường pháp luật, cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác ngay nơi công cộng. Sau khi clip này được đăng tải lên mạng xã hội thì nhiều người tỏ ra bất bình với hành vi này, đến nay cơ quan công an đã tiếp nhận đơn trình báo của chủ xe SH và đã vào cuộc xác minh, sẽ triệu tập người đàn ông trong clip để làm rõ sự việc", ông Cường phân tích.

Mặc dù chủ xe máy đang di chuyển phương tiện đi nơi khác

Hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản, thiệt hại dưới 2.000.000 đồng vẫn có thể xử lý hình sự?

TS.LS Đặng Văn Cường phân tích, dưới góc độ pháp lý thì xe mô tô, xe gắn máy là tài sản có đăng ký quyền sở hữu, được pháp luật bảo vệ.

Theo đó, người nào cố ý làm hư hỏng hoặc hủy hoại tài sản của người khác, gây thiệt hại từ 2.000.000 đồng trở lên hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1, Điều 178 bộ luật hình sự thì hành vi có thể bị xử lý hình sự với chế tài thấp nhất là phát triển từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

"Một người bình thường sẽ nhận thức được rằng xe mô tô là tài sản được pháp luật bảo vệ, nếu sử dụng vật nhọn mà đâm vào lốp xe thì sẽ làm hỏng xe, gây thiệt hại đến tài sản của chủ sở hữu.

Nếu biết hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi và mong muốn hậu quả thiệt hại tài sản của người khác xảy ra thì đây là hành vi vi phạm pháp luật.

Trường hợp thiệt hại từ 2.000.000 đồng trở lên hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng hành vi được xác định là gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội thì người thực hiện hành vi này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự".

Nơi xảy ra sự việc

Ông Cường nhận định, trong vụ việc trên, người đàn ông biết rõ chiếc xe SH là của người khác, việc chọc thủng lốp xe là hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác nhưng người này đã cố ý thực hiện hành vi và mong muốn hậu quả chiếc xe bị hư hỏng.

Theo luật sư, cơ quan điều tra sẽ tiếp nhận tin báo và tiến hành xác minh làm rõ danh tính của hai người đàn ông trong clip, làm rõ nguyên nhân sự việc, xác định khả năng nhận thức điều khiển hành vi của người đàn ông trong clip và định giá tài sản bị thiệt hại.

Trong trường hợp thiệt hại từ 2.000.000 đồng trở lên hoặc thiệt hại dưới 2.000.000 đồng nhưng hành vi được xác định là gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội thì cơ quan điều tra có thể khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với người đàn ông đã cố ý làm hư hỏng chiếc xe về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo điều 178 bộ luật hình sự.

Ngoài ra, hành vi này là hành vi vi phạm pháp luật diễn ra nơi công cộng cũng được xác định là hành vi gây rối trật tự công cộng, chế tài của hành vi gây rối trật tự công cộng cũng có thể là chế tài hành chính hoặc chế tài hình sự.

Nếu hành vi gây rối trật tự công cộng được xác định là “gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội” thì người thực hiện hành vi gây rối trật tự công cộng cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại điều 318 bộ luật hình sự .

Như vậy, trong tình huống trên vấn đề mấu chốt là cơ quan chức năng sẽ xác minh làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ diễn biến hành vi, đánh giá hậu quả đã gây ra và đặc biệt là vấn đề dư luận xã hội, quan điểm của người bị hại và quan điểm của cơ quan chức năng đối với vấn đề này để xác định hành vi đã đến mức “gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội” hay chưa, nếu đã “ảnh hưởng xấu” thì sẽ xử lý hình sự, nếu chưa ảnh hưởng xấu thì sẽ phạt hành chính.

Tài xế chiếc ô tô nhãn hiệu Range Rover đang chọc bánh xe máy

Trước đó, tối 12/3, trên mạng xã hội xuất hiện video kèm thông tin vào khoảng 20h58 cùng ngày, chiếc ô tô nhãn hiệu Range Rover BKS 30H-352.XX đang dừng trong một con ngõ 189 Nguyễn Ngọc Vũ (Yên Hòa, Hà Nội), phía trước một nam thanh niên đang dắt chiếc xe máy Honda SH.

Tuy nhiên sau khi xuống xe, tài xế ô tô đã cầm một vật sắc nhọn và chọc liên tiếp vào 2 bánh xe của chiếc xe máy...

Sau khi đăng tải lên mạng xã hội cộng đồng mạng bày tỏ sự bức xúc trước hành vi của tài xế ô tô và mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc xử lý theo quy định.

Lúc này, nam thanh niên nói với tài xế ô tô rằng "xe đã khóa cổ...", và kéo đuôi xe máy lùi lại để tài xế ô tô có thể tiến lên phía trước.

Liên quan đến vụ việc, được biết, sáng 13/3, anh Đ.M.D. (34 tuổi, trú xã Chân Mộng, tỉnh Phú Thọ), là người điều khiển ô tô đã chủ động tìm gặp chủ nhân chiếc xe máy để xin lỗi và bồi thường thiệt hại.

Tại buổi làm việc với công an, D. khai thường xuyên lái xe qua ngõ 189 Nguyễn Ngọc Vũ nhưng nhiều lần bị các xe máy dựng trước cửa nhà gây cản trở lối đi. D. cho biết đã nhắc nhở nhiều lần nhưng tình trạng vẫn tái diễn.

Ngoài ra, thời điểm xảy ra sự việc, do đang gặp áp lực trong công việc và gia đình nên D. nóng giận, không làm chủ được hành vi và dùng lưỡi dao bấm móng tay mang theo người để chọc thủng lốp xe.