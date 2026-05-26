Hơn 100 cảnh sát đồng loạt khám xét, bắt khẩn cấp Lý Thị Chi SN 1956 và 4 người họ hàng

Sáng 24/5, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đơn vị này vừa triệt phá một đường dây mua bán trái phép chất ma túy theo kiểu dòng họ.

Hàng trăm cảnh sát phối hợp với Tổ Công tác đặc biệt triệt phá chuyên án ma tuý

Trước đó, vào hồi 17 giờ 30 phút ngày 19/5, Công an xã Tả Van phối hợp Tổ Công tác đặc biệt 373 Công an tỉnh trong quá trình làm nhiệm vụ tại khu vực Tỉnh lộ 152 thuộc thôn Bản Pho, xã Tả Van đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Sùng A Páo (sinh năm 1987, trú tại thôn Vạn Dền Sử 1, xã Tả Van) về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Vật chứng thu giữ gồm 2 gói Heroine có tổng khối lượng 0,206 gam (đã qua giám định).

Qua đấu tranh mở rộng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Má Thị Xao (sinh năm 1972, trú tại thôn Bản Pho, xã Tả Van) về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy".

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận đã bán số ma túy trên cho Sùng A Páo. Công an xã Tả Van tiến hành xét nghiệm nhanh ma túy đối với Sùng A Páo và Má Thị Xao, kết quả cả hai đều dương tính với chất ma túy; đồng thời thu thập mẫu nước tiểu để trưng cầu giám định. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với hai đối tượng để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Má Thị Sáo (sinh năm 1973) và Lý Thị Chi (sinh năm 1956), cùng trú tại thôn Bản Pho, xã Tả Van.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 0,182 gam Heroine của Giàng A Lành (sinh năm 2005, trú tại thôn Bản Pho, xã Tả Van) đang cất giấu trong nhà Má Thị Sáo và 0,217 gam Heroine của Lý Thị Chi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra lệnh giữ người, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Giàng A Lành và Lý Thị Chi về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy" để tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.

Cùng ngày 20/5, trong quá trình tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, Công an xã Tả Van đã tiếp nhận đối tượng Hầu Thị Vu (sinh năm 1997, trú tại thôn Bản Pho, xã Tả Van) đến đầu thú về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy" xảy ra ngày 19/5 tại nhà đối tượng Lý Thị Chi. Tang vật giao nộp là 01 gói Heroine.

Nhóm đối tượng cùng trong một dòng tộc

Theo thông tin từ Bộ Công an, cả 5 đối tượng bị bắt giữ đều ở xã Tả Van, tỉnh Lào Cai. Các đối tượng này có mối quan hệ họ hàng huyết thống trong dòng tộc, hình thành khép kín việc mua bán trái phép chất ma túy.

Khi bị lực lượng công an phát hiện, các đối tượng đã lợi dụng địa hình đồi núi để lẩn trốn.

Cảnh sát đã sử dụng cả thiết bị bay không người lái flycam để truy bắt tội phạm (Cip: Bộ Công an).

Đến sáng 20/5, hơn 100 cán bộ chiến sĩ công an đồng loạt khám xét 3 địa điểm tại thôn Bản Pho, xã Tả Van, "tóm gọn" 5 đối tượng nêu trên.