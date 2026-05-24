Hà Nội: Nhà “một cột” chênh vênh giữa đại công trường Vành đai 2,5 gây chú ý

Clip: Trung Lê
Những ngày này, hàng loạt hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng tại phường Khương Đình đang khẩn trương di dời đồ đạc, tháo dỡ nhà cửa để bàn giao mặt bằng phục vụ thi công tuyến đường Vành đai 2,5
Giữa khung cảnh đổ nát của các công trình đã bị phá dỡ, một căn nhà nhiều tầng còn sót lại với phần thân hẹp đứng chênh vênh giữa bãi đất trống khiến nhiều người đi qua không khỏi chú ý
Có thể thấy phần trên của căn nhà "cơi nới" ra khá nhiều
Sau khi các căn nhà liền kề bị phá bỏ, phần còn lại của công trình này lộ rõ kết cấu mỏng, cao, tạo cảm giác như chỉ được chống đỡ bởi một “cột” duy nhất.
Theo ghi nhận, nhiều công trình khu vực xung quanh đã được tháo dỡ gần như hoàn toàn.
Dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng đi qua phường Khương Đình có chiều dài khoảng 1,52km, quy mô mặt cắt ngang 40m.
Để triển khai tuyến đường, địa phương sẽ thu hồi hơn 60.900m² đất, ảnh hưởng tới 736 trường hợp gồm 720 hộ dân và 16 tổ chức.
Đến nay, nhiều hộ dân trong khu vực đã hoàn tất việc di chuyển để bàn giao mặt bằng. Không ít căn nhà bị tháo dỡ dang dở, để lộ cầu thang, tường phòng và kết cấu bên trong giữa khoảng đất trống rộng lớn.
Từ một con ngõ đông đúc dân cư, khu vực Khương Đình nay trở nên ngổn ngang với gạch vụn, bê tông và nhiều công trình bỏ trống sau khi người dân di chuyển.
Dọc hai bên đường, đồ đạc của các hộ dân được tập kết trên vỉa hè chờ vận chuyển tới nơi ở mới.
Tính đến ngày 20/5, phường Khương Đình đã hoàn tất phê duyệt toàn bộ phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các trường hợp thuộc diện thu hồi đất.
Theo địa phương, 99% số hộ đã chủ động bàn giao mặt bằng phục vụ dự án.
Nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, phường cũng vận động nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ các hộ bàn giao trước thời hạn với mức 10 triệu đồng/hộ, tổng kinh phí gần 1,9 tỷ đồng.
Đồ đạc ngổn ngang tại những nơi chuẩn bị di rời.
Tại các khu vực đã hoàn tất giải phóng mặt bằng, lực lượng chức năng bắt đầu triển khai tháo dỡ công trình, đồng thời liên tục phun nước để hạn chế bụi phát tán trong quá trình thi công.
Đến nay, địa phương đã chi trả hơn 486 tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ cho các trường hợp bị ảnh hưởng.
hoàn tất di dời 100% số mộ trong phạm vi giải phóng mặt bằng và tổ chức tháo dỡ hơn 400 công trình sau khi người dân bàn giao mặt bằng.