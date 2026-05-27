Tiện ích chưa từng có sẽ xuất hiện trên ứng dụng VNeID của tất cả người dân Việt Nam

Tiện ích này sẽ được tích hợp vào quý 4 năm nay.

3 nhóm vé được số hóa

Thủ tướng Chính phủ đã đưa ra chỉ đạo quyết liệt nhằm mở rộng các tiện ích trên ứng dụng VNeID, trong đó mục tiêu gần nhất là đưa các loại vé phương tiện giao thông công cộng lên hệ thống này vào cuối năm nay.

Theo lệnh điều hành của người đứng đầu Chính phủ, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp chặt chẽ cùng Bộ Công an để triển khai phương án tích hợp toàn bộ các loại vé xe ô tô khách, vé tàu hỏa và vé tàu thủy lên ứng dụng định danh điện tử VNeID. Thời hạn giao cho các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ này là trong quý IV/2026.

Đây được đánh giá là bước chuyển mình chiến lược trong chương trình chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06. Việc liên thông dữ liệu giữa ngành Công an và ngành Giao thông vận tải không chỉ tinh giản tối đa các loại giấy tờ tùy thân cho hành khách mà còn giúp các nhà ga, bến xe kiểm soát lịch trình nhanh chóng, ngăn chặn triệt để nạn vé giả hoặc các hành vi gian lận thương mại.

VNeID có thể thay thế hoàn toàn vé truyền thống không?

Câu trả lời ở giai đoạn đầu là chưa thể thay thế hoàn toàn.

Việc tích hợp công nghệ mới không đồng nghĩa với việc xóa bỏ ngay lập tức các phương thức truyền thống. Trong thời gian đầu vận hành, các đơn vị vận tải hành khách vẫn sẽ duy trì song song hệ thống vé điện tử độc lập, mã QR, email xác nhận hoặc các phôi vé giấy dự phòng.

Nguyên nhân chủ yếu do hạ tầng công nghệ giữa tất cả các nhà xe, hãng tàu chưa đạt đến độ đồng bộ tuyệt đối. Mặt khác, các rủi ro khách quan như nghẽn mạng internet tại một số khu vực hoặc sự cố hỏng hóc thiết bị của hành khách vẫn có thể xảy ra.

Do đó, dù thông tin tích hợp trên tài khoản định danh điện tử đã có giá trị pháp lý cao, người dân vẫn được khuyên nên lưu giữ thêm mã đặt chỗ hoặc ảnh chụp vé trong bộ nhớ để dự phòng khi có yêu cầu đối chiếu từ đơn vị khai thác.

Nếu mất điện thoại có bị hủy vé?

Mất thiết bị di động là nỗi lo lớn nhất của người dùng khi chuyển sang sử dụng "vé số". Tuy nhiên, các chuyên gia khẳng định hành khách sẽ không bị mất vé, bởi toàn bộ thông tin giao dịch và dữ liệu hành trình đã được lưu trữ an toàn trên máy chủ của hãng vận tải cũng như hệ thống cơ sở dữ liệu định danh điện tử quốc gia.

Nếu chẳng may làm rơi hoặc hỏng điện thoại sát giờ khởi hành, hành khách có thể xử lý linh hoạt bằng các giải pháp sau: