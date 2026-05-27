Tiện ích chưa từng có sẽ xuất hiện trên ứng dụng VNeID của tất cả người dân Việt Nam
Tiện ích này sẽ được tích hợp vào quý 4 năm nay.
3 nhóm vé được số hóa
Thủ tướng Chính phủ đã đưa ra chỉ đạo quyết liệt nhằm mở rộng các tiện ích trên ứng dụng VNeID, trong đó mục tiêu gần nhất là đưa các loại vé phương tiện giao thông công cộng lên hệ thống này vào cuối năm nay.
Theo lệnh điều hành của người đứng đầu Chính phủ, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp chặt chẽ cùng Bộ Công an để triển khai phương án tích hợp toàn bộ các loại vé xe ô tô khách, vé tàu hỏa và vé tàu thủy lên ứng dụng định danh điện tử VNeID. Thời hạn giao cho các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ này là trong quý IV/2026.
Đây được đánh giá là bước chuyển mình chiến lược trong chương trình chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06. Việc liên thông dữ liệu giữa ngành Công an và ngành Giao thông vận tải không chỉ tinh giản tối đa các loại giấy tờ tùy thân cho hành khách mà còn giúp các nhà ga, bến xe kiểm soát lịch trình nhanh chóng, ngăn chặn triệt để nạn vé giả hoặc các hành vi gian lận thương mại.
VNeID có thể thay thế hoàn toàn vé truyền thống không?
Câu trả lời ở giai đoạn đầu là chưa thể thay thế hoàn toàn.
Việc tích hợp công nghệ mới không đồng nghĩa với việc xóa bỏ ngay lập tức các phương thức truyền thống. Trong thời gian đầu vận hành, các đơn vị vận tải hành khách vẫn sẽ duy trì song song hệ thống vé điện tử độc lập, mã QR, email xác nhận hoặc các phôi vé giấy dự phòng.
Nguyên nhân chủ yếu do hạ tầng công nghệ giữa tất cả các nhà xe, hãng tàu chưa đạt đến độ đồng bộ tuyệt đối. Mặt khác, các rủi ro khách quan như nghẽn mạng internet tại một số khu vực hoặc sự cố hỏng hóc thiết bị của hành khách vẫn có thể xảy ra.
Do đó, dù thông tin tích hợp trên tài khoản định danh điện tử đã có giá trị pháp lý cao, người dân vẫn được khuyên nên lưu giữ thêm mã đặt chỗ hoặc ảnh chụp vé trong bộ nhớ để dự phòng khi có yêu cầu đối chiếu từ đơn vị khai thác.
Nếu mất điện thoại có bị hủy vé?
Mất thiết bị di động là nỗi lo lớn nhất của người dùng khi chuyển sang sử dụng "vé số". Tuy nhiên, các chuyên gia khẳng định hành khách sẽ không bị mất vé, bởi toàn bộ thông tin giao dịch và dữ liệu hành trình đã được lưu trữ an toàn trên máy chủ của hãng vận tải cũng như hệ thống cơ sở dữ liệu định danh điện tử quốc gia.
Nếu chẳng may làm rơi hoặc hỏng điện thoại sát giờ khởi hành, hành khách có thể xử lý linh hoạt bằng các giải pháp sau:
Toàn quốc đã kích hoạt hơn 65 triệu tài khoản
Hệ thống định danh điện tử đang ghi nhận những bước tăng trưởng thần tốc về lượng người dùng. Số liệu thống kê tính đến thời điểm cuối năm 2025 cho thấy, trên phạm vi cả nước đã có hơn 65 triệu tài khoản VNeID được người dân kích hoạt thành công.
Đã có 6 nhóm giấy tờ pháp lý quan trọng được số hóa đồng bộ lên hệ thống, nổi bật là hơn 18,7 triệu giấy phép lái xe cùng khoảng 7 triệu bộ giấy tờ đăng ký phương tiện giao thông.
Tài khoản định danh này sẽ trở thành một "ví giấy tờ" điện tử đa năng khi tích hợp thành công hầu hết các thông tin thiết yếu của mỗi công dân, bao gồm:
-
Thẻ căn cước, hộ chiếu, thông tin cư trú, dữ liệu người phụ thuộc và tình trạng hôn nhân.
-
Thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội, lịch sử đóng bảo hiểm và thông tin quản lý thuế.
-
Hệ thống bằng cấp, chứng chỉ nghề nghiệp, học bạ điện tử, số điện thoại chính chủ.
-
Giấy phép lái xe, số điểm của bằng lái và các loại vé giao thông...
Nhờ sự đồng bộ dữ liệu này, người dân khi thực hiện các giao dịch hoặc thủ tục hành chính hiện tại có thể trực tiếp xuất trình các loại giấy tờ tùy thân ngay trên ứng dụng VNeID, thay vì phải mang theo và sao chụp các văn bản giấy tờ truyền thống như trước. Hệ thống cũng được thiết kế mở, cho phép mỗi cá nhân có thể tự chủ động cập nhật và tích hợp thêm các giấy tờ cần thiết khác của bản thân lên không gian số.