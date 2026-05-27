Hôm nay 27-5, Toà tuyên án cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến

Gây thất thoát gần 804 tỉ đồng, Toà sẽ đưa ra phán quyết đối với cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cùng các đồng phạm trong ngày hôm nay.

Chiều nay 27-5, TAND TP Hà Nội sẽ đưa ra phán quyết đối với cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo trong vụ án thất thoát, lãng phí gần 804 tỉ đồng tại các dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2, Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 (Hà Nam cũ).



Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến

Trước đó, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TP Hà Nội đề nghị bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (SN 1959, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) 5 đến 6 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Cơ quan Công tố cũng đề nghị bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (SN 1957, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế) 12-13 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và 20 năm tù về tội "Nhận hối lộ". Do đó, VKSND đề nghị tổng hình phạt bị cáo Nguyễn Chiến Thắng là 30 năm tù.

Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1970, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế, kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế) bị đề nghị 8-9 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và 15-16 năm tù về tội "Nhận hối lộ". Bị cáo Tuấn bị đề nghị tổng 23-25 năm tù cho cả 2 tội danh. Các bị cáo khác bị đề nghị từ 30 tháng tù đến 9 năm tù giam.

Về trách nhiệm dân sự, VKSND đề nghị các bị cáo liên đới bồi thường gần 804 tỉ đồng thất thoát, lãng phí theo mức độ sai phạm. Trong đó, bị cáo Kim Tiến phải khắc phục 108 tỉ đồng, Nguyễn Chiến Thắng hơn 304 tỉ đồng, Nguyễn Hữu Tuấn hơn 223 tỉ đồng.

Theo bản luận tội của VKSND, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, gây thất thoát, lãng phí số tiền đặc biệt lớn của Nhà nước, đồng thời gây bức xúc, làm giảm niềm tin của người dân đối với cơ quan quản lý. Do đó, cần áp dụng bản án nghiêm khắc đối với các bị cáo nhằm bảo đảm tính răn đe và phòng ngừa chung.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng

Tuy nhiên, Viện Kiểm sát cũng đề nghị Hội đồng xét xử khi lượng hình cần xem xét đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ đối với từng bị cáo, đồng thời đánh giá nguyên nhân, điều kiện và hoàn cảnh dẫn đến hành vi phạm tội.

Bản luận tội đánh giá, với vai trò Bộ trưởng Bộ Y tế thời điểm xảy ra vụ án, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến có trách nhiệm ký quyết định phê duyệt dự án, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên cơ sở đề xuất của Ban Y tế trọng điểm và kết quả thẩm định của các vụ, cục chuyên môn.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến đã tin tưởng vào đề xuất của Ban Y tế trọng điểm và các đơn vị tham mưu, cho rằng các thủ tục, quy trình lựa chọn nhà thầu tư vấn nước ngoài đã được thực hiện đầy đủ theo quy định. Tuy nhiên, bị cáo đã có sai phạm trong việc ký quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nước ngoài lập dự án, lập phương án thiết kế kiến trúc và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với 2 dự án bệnh viện.

Với vai trò người đứng đầu ngành y tế, bị cáo không kiểm tra đầy đủ tính pháp lý, tính đúng đắn của hồ sơ trước khi ký phê duyệt, dẫn đến quá trình triển khai dự án phát sinh nhiều sai phạm, khiến công trình đình trệ, kéo dài. Hậu quả vụ án được xác định gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước gần 804 tỉ đồng.

Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng cần áp dụng mức án đủ nghiêm đối với bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến. Tuy nhiên, cơ quan công tố cũng đề nghị Hội đồng xét xử xem xét nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo.

Được nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến gửi lời xin lỗi Đảng, Nhà nước và nhân dân vì những sai phạm xảy ra trong quá trình triển khai 2 dự. Theo bị cáo, vụ án là bài học sâu sắc trong công tác quản lý, sử dụng vốn đầu tư công và tổ chức thực hiện các dự án lớn của Nhà nước. Việc xây dựng hai cơ sở bệnh viện này là mong muốn tạo ra những cơ sở y tế hiện đại, giảm tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương, phục vụ người dân tốt hơn.

Bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét các chính sách nhân văn, khoan hồng của Đảng và Nhà nước để giảm nhẹ hình phạt cho tất cả các bị cáo. Bị cáo cũng mong muốn Hội đồng xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ, tuyên mức nhẹ nhất để bị cáo có thể sớm trở về với gia đình, xã hội sống những năm tháng còn lại với tư cách một công dân có ích.

Các bị cáo khác cũng bày tỏ nhận ra sai phạm của mình trong vụ án. Cùng với đó, các bị cáo mong Hội đồng xét xử cho một mức nhẹ nhất để có thể sớm trở về với gia đình, xã hội.