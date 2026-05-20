Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: 'Tôi rất day dứt, ngay cả khi đã nghỉ hưu'

Ân hận, day dứt

Chiều 20/5, sau nhiều giờ công bố cáo trạng, Hội đồng xét hỏi bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Y tế) liên quan đến sai phạm tại hai dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Trong vụ án, bà Tiến bị truy tố tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Theo cáo buộc, dự án đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức được phê duyệt năm 2014 với tổng mức đầu tư 9.958 tỷ đồng. Quy mô mỗi dự án 1.000 giường bệnh, thực hiện từ năm 2014 đến 2019 và sau đó gia hạn hai lần, đến hết năm 2024.

Khi dự án đang chọn 10 gói thầu xây lắp, với các nhà thầu liên hệ và được giúp đỡ, bà Tiến sẽ trao đổi để họ trực tiếp làm việc, thống nhất với ông Thắng. Còn các nhà thầu liên hệ trực tiếp với ông Thắng thì ông xin ý kiến bà Tiến.

Khi bà Tiến đồng ý, ông Thắng sẽ thống nhất với doanh nghiệp. Mọi việc tiếp theo giao cho bị can Trần Văn Sinh, khi đó là Trưởng phòng kỹ thuật dự toán Ban Y tế trọng điểm, để trao đổi, phối hợp lập hồ sơ mời thầu, đánh giá các điều kiện.

Ông Thắng thỏa thuận về việc tạo điều kiện để được trúng thầu. Sau khi được tạm ứng, thanh toán, các nhà thầu phải chi cho Ban Y tế trọng điểm số tiền tương ứng với 5% giá trị tạm ứng, thanh toán trước thuế. Từ đó, các nhà thầu làm 10 gói thầu xây lắp của hai dự án đã đưa trực tiếp cho ông Thắng tổng gần 88,5 tỷ đồng; đưa ông Nguyễn Hữu Tuấn 12,1 tỷ đồng. Bà Tiến bị cáo buộc nhận 7,5 tỷ đồng từ hai cấp dưới.

Trả lời xét hỏi, bà Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết với vai trò Bộ trưởng thời điểm đó, phải chịu trách nhiệm chung trong công tác quản lý, điều hành, kiểm tra, giám sát dự án.

Quá trình thực hiện, bà đã ký phê duyệt nhiều nội dung quan trọng như chủ trương thuê tư vấn nước ngoài, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thiết kế kiến trúc, lựa chọn nhà thầu tư vấn… dựa trên tờ trình và thẩm định của các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ Y tế.

"Tôi đã không làm tốt vai trò chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, để phát hiện sớm sai phạm. Những phê duyệt ban đầu cũng là tiền đề khiến dự án chậm kéo dài, gây thất thoát, lãng phí. Tôi rất day dứt, kể cả khi đã nghỉ hưu, vì công trình kéo dài mà người dân không được sử dụng", cựu Bộ trưởng bày tỏ.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và đồng phạm tại tòa.

Nhận khuyết điểm gây áp lực cho doanh nghiệp

Lý giải về việc lựa chọn Công ty VK (nước Bỉ) tham gia tư vấn thiết kế, bà Tiến cho biết dự án được Thủ tướng phê duyệt với yêu cầu xây dựng bệnh viện ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực như Nhật Bản, Singapore. Đồng thời, phải hoàn thành trong 3 năm và trở thành hình mẫu cho phát triển y tế Việt Nam.

Theo bà Tiến, đây là dự án y tế có quy mô lớn nhất ngành từng thực hiện, với áp lực rất lớn về tiến độ và yêu cầu kỹ thuật. Do đó, bản thân bà và Bộ Y tế cũng mong ước là để lại "một sản phẩm để đời", một bệnh viện có thể sử dụng hàng trăm năm như các nước phát triển, để người dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh.

Bà Tiến khai từng dự lễ khánh thành Bệnh viện Vinmec và ấn tượng với thiết kế hiện đại của công trình này. Sau đó, bà có trao đổi với ông Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Y tế trọng điểm, Bộ Y tế) về việc tìm hiểu đơn vị thiết kế nước ngoài từng tham gia dự án.

Theo bà Tiến, sau đó Ban quản lý dự án báo cáo về một hội thảo do Đại sứ quán Bỉ tổ chức, trong đó Công ty VK giới thiệu các mô hình bệnh viện tại Bỉ. Một số lãnh đạo bệnh viện và cán bộ chuyên môn đánh giá phương án thiết kế này phù hợp với dự án của Việt Nam.

Ngoài ra, bà cũng yêu cầu tìm hiểu thêm các đơn vị từ Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản để so sánh lựa chọn, song theo báo cáo của cấp dưới, các đơn vị này không mặn và báo chi phí quá cao...

Cựu bộ trưởng cho rằng, bản thân có khuyết điểm là gây áp lực rất lớn cho anh em cán bộ về tiến độ và yêu cầu phải làm công trình hiện đại nhất, tốt nhất.

Cuối phần khai báo, cựu Bộ trưởng thừa nhận đã nhận khoảng 7,5 tỷ đồng từ bị cáo Nguyễn Chiến Thắng và Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Phó giám đốc điều hành Ban).

"Hành vi nhận tiền là hoàn toàn sai nhưng tôi không gợi ý, không thỏa thuận và cũng không biết nguồn gốc tiền", bà Nguyễn Thị Kim Tiến nói.