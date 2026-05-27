Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh nắng nóng kỷ lục

Số liệu thống kê cho thấy, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh là ba địa phương ghi nhận nắng nóng kỷ lục trong đợt này. Hà Nội dù là nơi nắng nóng nhất cả nước nhưng chưa vượt qua kỷ lục từng xuất hiện trước đó.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây, kết hợp với hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh, nên từ ngày 22-27/5 ở miền Bắc, miền Trung đã xảy ra nắng nóng trên diện rộng.

Trong đó, khoảng thời gian từ ngày 24/5 đến nay (27/5), khu vực trung du, vùng đồng bằng Bắc Bộ (gồm thủ đô Hà Nội), khu vực miền Trung từ Thanh Hóa trở vào đến Huế đã xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với mức nhiệt cao nhất trong ngày ở ngưỡng 38-40 độ, cục bộ có nơi cao trên 40 độ.

Số liệu thống kê cho thấy, một số nơi đã có nhiệt độ phá vỡ kỉ lục của tháng 5 như tại trạm Uông Bí (Quảng Ninh) ngày 25/5 với nhiệt độ cao nhất ngày là 38 độ, vượt kỷ lục được thiết lập vào 13 năm trước, trạm Hiệp Hòa (Bắc Ninh) có nhiệt độ cao nhất ngày là 39.7 độ, vượt kỷ lục được thiết lập vào năm 2019 - năm nóng nhất trong chuỗi số liệu quan trắc.

Tại trạm Bắc Giang, nhiệt độ cao nhất ngày đợt này là 39.4 độ, vượt kỷ lục năm 2020, trạm Bắc Ninh có nhiệt độ cao nhất ngày là 40.5 độ, bằng giá trị lịch sử năm 2020. Trạm Hải Dương (Hải Phòng) có nhiệt độ cao nhất ngày là 39.6 độ, bằng kỷ lục năm 2020.

Nhiều địa phương ghi nhận nắng nóng kỷ lục trong đợt này.

Hà Nội là tâm điểm của nắng nóng lần này, nhiệt độ cao nhất trong ngày thường xuyên ở mức cao từ 39-40 độ. Bốn ngày liên tiếp, Hà Nội trong nhóm nắng nóng cả nước.

Nguyên nhân, bên cạnh tác động của thấp nóng, gió phơn, Hà Nội còn chịu ảnh hưởng của hiệu ứng đảo nhiệt đô thị, với mật độ bê tông hóa cao, mức nhiệt quan trắc ở Hà Nội thường xuyên cao hơn các khu vực lân cận từ 1-2 độ.

Nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội đợt này là 41.1 độ, ghi nhận tại điểm đo Láng chiều 26/5. Tuy nhiên, đây chưa phải là đợt nắng nóng gay gắt nhất của Thủ đô.

Tại trạm đo Láng từng ghi nhận nhiệt độ 41.8 độ vào ngày 4/6/2017. Năm 2019, khu vực này cũng từng ghi nhận nhiệt độ 41.3 độ. Tại Hà Đông, nhiệt độ cao nhất từng ghi nhận là 42.5 độ, cũng ngày 4/6/2017. Cho đến nay, đây là mức nhiệt độ kỷ lục của Thủ đô.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, trong chiều 27/5, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến Huế tiếp tục có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ, có nơi trên 40 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40-45%.

Các nơi khác ở Bắc Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay cũng có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 40 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.

Sang ngày 28/5 do có tác động của khối không khí mát yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, làm cho vùng thấp nóng phía Tây suy yếu bớt, nắng nóng ở miền Bắc sẽ thu hẹp lại, chỉ còn xảy ra ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế ngày 28/5 có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 39 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.

Từ ngày 29/5 nắng nóng diện rộng kết thúc ở Bắc Bộ, ở Trung Bộ nắng nóng dịu dần.