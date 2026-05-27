EVN Hà Nội nói gì về việc một số khu vực mất điện giữa đêm?

Trước phản ánh của người dân và thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc “cắt điện luân phiên”, Tổng Công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVNHANOI) khẳng định không có kế hoạch cắt điện diện rộng trên địa bàn Thủ đô.

Không cắt điện luân phiên

Tối 26/5, không ít khu vực ở Hà Nội xảy ra tình trạng mất điện , điện chập chờn giữa lúc thời tiết oi bức gay gắt.

Điển hình, tại khu vực phường Thanh Xuân, nhiều hộ dân cho biết khoảng 20h30 điện bất ngờ bị ngắt khi nhiều gia đình còn đang nấu cơm tối.

Theo phản ánh của người dân, đây đã là đêm thứ ba liên tiếp khu vực này xảy ra tình trạng mất điện giữa lúc nhiệt độ ngoài trời ban ngày vượt 40 độ C. Khoảng hơn 30 phút sau, điện được cấp trở lại nhưng tiếp tục bị gián đoạn không lâu sau đó.

Riêng tối 25/5, các khu vực tại đây mất điện nhiều lần, kéo dài từ cuối giờ chiều tới gần sáng hôm sau khiến không ít hộ dân phải dùng quạt tay, quạt tích điện để chống nóng.

Không chỉ tại Thanh Xuân, tình trạng điện chập chờn hoặc mất điện cục bộ cũng được phản ánh tại một số khu vực thuộc Cầu Giấy, Hoàng Mai, Long Biên, Từ Liêm và một số địa bàn ngoại thành Hà Nội.

Trên mạng xã hội, nhiều người dân cho biết phải đưa con tới trung tâm thương mại, sang nhà người thân hoặc tìm tới các khu chung cư có máy phát điện dự phòng để tránh nóng qua đêm. Một số hộ dân cũng tranh thủ mua quạt tích điện, đèn sạc nhằm ứng phó với nguy cơ mất điện kéo dài trong những ngày nắng nóng cực đoan.

Một số khu vực ở Long Biên (Hà Nội) mất điện vào tối 26/5.

Liên quan tới tình trạng trên, EVNHANOI khẳng định không thực hiện cắt điện luân phiên hay cắt điện diện rộng theo kế hoạch trên địa bàn thành phố trong ngày 27/5. Theo EVNHANOI, các thông tin lan truyền về việc Hà Nội cắt điện hàng loạt trong cao điểm nắng nóng là không chính xác.

Trao đổi với PV Tiền Phong , đại diện EVNHANOI cho biết đợt nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhu cầu sử dụng điện, đặc biệt là các thiết bị làm mát như điều hòa, quạt, tủ lạnh tăng vọt vào buổi tối. Trong khi đó, hệ thống lưới điện, trạm biến áp cũng phải vận hành trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt với nền nhiệt ngoài trời rất cao.

“Khi phụ tải tăng lên sát ngưỡng chịu tải, các thiết bị bảo vệ trên lưới điện sẽ tự động tác động để bảo đảm an toàn hệ thống, dẫn tới hiện tượng “nhảy aptomat” hoặc gián đoạn cấp điện cục bộ. Trong điều kiện nắng nóng cực đoan kéo dài, cả phụ tải tiêu thụ và thiết bị vận hành của hệ thống điện đều chịu áp lực rất lớn”, đại diện EVNHANOI cho hay.

Khuyến nghị tiết kiệm điện

Theo EVNHANOI, trong cao điểm nắng nóng, đơn vị đã hoãn các lịch tạm ngừng cấp điện theo kế hoạch đã lập trước đó, trừ những trường hợp thực sự cần thiết nhằm ngăn ngừa nguy cơ sự cố.

Cảnh mất điện ở lớp học trên đường Hồng Mai, Bạch Mai, tối 26/5. Ảnh: Dũng Nguyễn.

EVNHANOI cho biết đang tăng cường ứng trực 24/24h, kiểm tra lưới điện tại các khu vực phụ tải tăng cao; chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện để sẵn sàng xử lý nhanh các tình huống phát sinh, bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô.

Áp lực lên hệ thống điện đang gia tăng mạnh trong những ngày gần đây khi phụ tải điện toàn quốc liên tiếp lập kỷ lục mới. Theo số liệu từ Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO), ngày 26/5, công suất phụ tải toàn quốc đạt 58.226 MW - mức cao nhất từ trước tới nay.

Riêng tại Hà Nội, EVNHANOI cho biết chỉ trong 5 ngày từ 20-24/5, sản lượng điện tiêu thụ toàn thành phố vượt 509 triệu kWh, tăng hơn 21,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức tiêu thụ cao nhất ghi nhận ngày 24/5 với gần 109,9 triệu kWh, cao nhất từ đầu năm tới nay.

Trong bối cảnh phụ tải tăng đột biến, EVNHANOI khuyến nghị người dân sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và an toàn trong cao điểm nắng nóng; hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn, tắt các thiết bị không cần thiết và đặt điều hòa từ 26 độ C trở lên để giảm áp lực cho hệ thống điện.