Thời tiết miền Bắc sắp thay đổi hoàn toàn

Bắc Bộ và miền Trung tiếp tục trải qua đợt nắng nóng gay gắt trong hai ngày tới trước khi mưa dông xuất hiện diện rộng từ cuối tháng 5.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 26/5 đến ngày 28/5, thời tiết nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục duy trì trạng thái nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, trước khi xuất hiện mưa rào và dông vào chiều tối và đêm.

Tại Bắc Bộ, đêm 26 và ngày 27/5 dự báo đêm không mưa, ban ngày xuất hiện nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng, có nơi đặc biệt gay gắt. Riêng khu vực đồng bằng và Phú Thọ được nhận định có nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt. Từ chiều tối, khu vực này có thể xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Sang đêm 27 và ngày 28/5, Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm, một số nơi có khả năng xảy ra mưa to cục bộ. Tuy nhiên, khu vực trung du và đồng bằng vẫn duy trì nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt vào ban ngày.

Ảnh: Trung Lê

Tại khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ, thời tiết trong ngày 27/5 tiếp tục oi bức với nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiều nơi có thể đạt ngưỡng đặc biệt gay gắt. Trong đó, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế được dự báo là tâm điểm của đợt nắng nóng này.

Đến ngày 28/5, khu vực trên tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, riêng từ Thanh Hóa đến TP Huế vẫn có khả năng xuất hiện nắng nóng đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Nam khu vực duyên hải Nam Trung Bộ từ chiều tối 28/5 có thể xuất hiện mưa rào và dông rải rác.

Ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết phổ biến có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và tối. Từ ngày 28/5, mưa có xu hướng gia tăng, một số nơi có thể xuất hiện mưa to cục bộ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong các cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Về xu thế thời tiết từ đêm 28/5 đến ngày 5/6, Bắc Bộ được dự báo có mưa rào và dông rải rác trong giai đoạn từ đêm 28 đến 30/5, cục bộ có nơi mưa to. Tuy nhiên, từ khoảng ngày 1/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ có khả năng bước vào đợt nắng nóng diện rộng mới.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ trong giai đoạn 29 đến 31/5 có thể xuất hiện nắng nóng cục bộ. Từ ngày 1/6, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng. Trong khi đó, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ vẫn duy trì hình thái chiều tối và tối có mưa rào, dông rải rác.

Đối với Tây Nguyên và Nam Bộ, từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 6 tiếp tục xuất hiện mưa vào chiều và tối, có nơi mưa vừa, mưa to kèm dông.

Cơ quan khí tượng tiếp tục lưu ý người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan trong mưa dông như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.