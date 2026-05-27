Cảnh báo khẩn tới toàn bộ người dân khi đóng phí bảo hiểm Manulife, Prudential, Dai-ichi, Bao Viet,...

Công an khuyến cáo, khi thanh toán phí bảo hiểm định kỳ hay phí hợp đồng mới, tuyệt đối không chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của cá nhân (kể cả người tự xưng là giám đốc kinh doanh hay quản lý bảo hiểm)

Giao dịch bảo hiểm nhân thọ trực tuyến mang lại nhiều tiện ích nhưng cũng là môi trường bị tội phạm công nghệ cao lợi dụng triệt để. Qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng liên tục ghi nhận các kịch bản lừa đảo tinh vi, núp bóng các dịch vụ bảo hiểm uy tín nhằm giăng bẫy, chiếm đoạt tài sản và đánh cắp dữ liệu cá nhân của người dân.

Tính nguy hiểm của thủ đoạn

Thủ đoạn lừa đảo qua giao dịch bảo hiểm nhân thọ trực tuyến mang tính sát thương rất cao đối với nạn nhân, thể hiện qua các rủi ro cốt lõi:

Nạn nhân không chỉ mất trắng số tiền đã chuyển cho các đối tượng lừa đảo (tiền phí bảo hiểm giả mạo) mà còn mất đi cơ hội được bảo vệ tài chính thực sự khi có rủi ro ốm đau, tai nạn xảy ra do hợp đồng không có giá trị pháp lý.

Khi sập bẫy, nạn nhân thường tự nguyện cung cấp toàn bộ hình ảnh Căn cước công dân (CCCD), sổ hộ khẩu, hồ sơ bệnh án và số tài khoản ngân hàng. Khối lượng dữ liệu nhạy cảm này ngay lập tức bị tội phạm thu thập, bán lại cho các bên thứ ba hoặc sử dụng để tạo lập hồ sơ vay tín dụng đen, lập tài khoản ngân hàng rác phục vụ cho việc rửa tiền.

Một số đối tượng dẫn dụ người dân tải các ứng dụng "quản lý hợp đồng bảo hiểm" chứa mã độc. Khi cài đặt, mã độc sẽ âm thầm chiếm quyền điều khiển điện thoại, tự động đọc mã OTP và bòn rút toàn bộ tiền trong tài khoản ngân hàng của nạn nhân.

Nhận biết thủ đoạn

Để đưa nạn nhân vào tròng, các đối tượng tội phạm thường xuyên sử dụng các kịch bản lừa đảo sau:

Kẻ gian thiết kế các trang web, trang Facebook có tên miền, giao diện, logo giống hệt các hãng bảo hiểm lớn (Manulife, Prudential, Dai-ichi, Bao Viet...). Chúng chạy quảng cáo các gói bảo hiểm "ảo" với chi phí cực thấp nhưng quyền lợi, lãi suất cao bất thường để thu hút sự chú ý.

Đối tượng lập tài khoản Zalo, Facebook ảo, sử dụng hình ảnh đánh cắp của các tư vấn viên chuyên nghiệp. Chúng chủ động kết bạn, tư vấn rất nhiệt tình và cuối cùng yêu cầu khách hàng chuyển tiền phí bảo hiểm vào tài khoản cá nhân của chúng để "nộp hộ cho công ty" hoặc "nhận chiết khấu hoa hồng".

Nạn nhân nhận được tin nhắn SMS, Email hoặc tin nhắn Zalo với nội dung: "Hợp đồng bảo hiểm của bạn sắp hết hạn, vui lòng truy cập link sau để gia hạn" hoặc "Bạn được hoàn 30% phí bảo hiểm nhân thọ, bấm vào để nhận" . Khi bấm vào link và đăng nhập thông tin, nạn nhân sẽ bị đánh cắp tài khoản.

Kẻ gian gọi điện thông báo nạn nhân là khách hàng may mắn trúng thưởng một hợp đồng bảo hiểm miễn phí, nhưng yêu cầu nạn nhân phải đóng trước một khoản "phí phát hành hợp đồng" hoặc "thuế VAT" để nhận hồ sơ.

Hướng dẫn phòng tránh

Để tự bảo vệ mình và gia đình trước các thủ đoạn tinh vi nêu trên, người dân cần tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng vệ sau:

Khi thanh toán phí bảo hiểm định kỳ hay phí hợp đồng mới, tuyệt đối không chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của cá nhân (kể cả người tự xưng là giám đốc kinh doanh hay quản lý bảo hiểm). Chỉ thực hiện chuyển khoản vào đúng số tài khoản mang tên Công ty Bảo hiểm Nhân thọ hoặc thanh toán qua các cổng thanh toán chính thức trên ứng dụng của hãng.

Chỉ tìm hiểu thông tin và tải ứng dụng từ các nền tảng chính thống (App Store, CH Play). Kiểm tra kỹ tên miền website (thường kết thúc bằng .vn hoặc .com.vn và có biểu tượng ổ khóa bảo mật).

Không gửi ảnh chụp 2 mặt CCCD, thẻ tín dụng hoặc hồ sơ y tế qua các ứng dụng nhắn tin (Zalo, Messenger) cho người lạ khi chưa xác minh được danh tính tư vấn viên qua tổng đài chính thức của công ty bảo hiểm. Không bao giờ cung cấp mã OTP cho bất kỳ ai.

Phải tự mình đọc kỹ "Bảng minh họa quyền lợi", "Điều khoản loại trừ" và trực tiếp thao tác xác nhận trên thiết bị của mình, không giao điện thoại cho người khác thao tác hộ. Tận dụng tối đa thời gian "21 ngày cân nhắc" để rà soát lại toàn bộ nội dung hợp đồng gửi về email.

Sự tỉnh táo và thói quen bảo mật thông tin là "tấm khiên" vững chắc nhất giúp người dân tự bảo vệ mình trên không gian mạng. Khi phát hiện các website giả mạo hoặc có dấu hiệu bị lừa đảo qua giao dịch bảo hiểm, người dân cần lưu trữ ngay các bằng chứng (tin nhắn, số điện thoại, biên lai chuyển tiền...) và trình báong ay cho cơ quan Công an gần nhất để được can thiệp, xử lý kịp thời.

Theo Công an tỉnh Khánh Hoà﻿