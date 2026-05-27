Bình luận viên “Bún Chả TV” hưởng thù lao lên đến 70 triệu đồng/tháng từ đường dây phát sóng lậu

Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh, trong đường dây vận hành hệ thống website “Bún Chả TV” vừa bị khởi tố, nhóm bình luận viên tham gia bình luận các trận đấu bóng đá quốc tế có mức thù lao dao động từ 50–70 triệu đồng/người/tháng.

Cơ quan công an cho biết đây là một trong những bộ phận quan trọng trong mô hình hoạt động khép kín của đường dây, được tổ chức như một “công ty ngầm” trên không gian mạng với nhiều nhóm chức năng khác nhau.

Nhóm bình luận viên có nhiệm vụ trực tiếp tường thuật, bình luận các trận đấu bóng đá quốc tế bằng tiếng Việt trong các buổi phát sóng trái phép, nhằm tạo tính hấp dẫn, giữ chân người xem và tăng lượng truy cập vào hệ thống website.

Đáng chú ý, mức thù lao từ 50–70 triệu đồng/người/tháng được đánh giá là rất cao. Trước đó, trong quá trình làm việc với cơ quan công an, một số đối tượng liên quan đến các hệ thống phát sóng lậu khác như Xôi Lạc TV cũng từng khai nhận mức thu nhập của bình luận viên thường dao động trong khoảng 7.5 triệu đến 9 triệu, thấp hơn đáng kể so với con số nêu trên.

Lực lượng công an lấy lời khai đối tượng trong đường dây. Ảnh: Bộ Công an.

Điều này cho thấy “Bún Chả TV” đã đưa ra mức trả công cao nhằm thu hút người tham gia, đồng thời đảm bảo chất lượng nội dung bình luận để phục vụ việc giữ chân người xem trong các buổi phát sóng.

Theo điều tra, các buổi phát sóng không chỉ đơn thuần là phát lại trận đấu mà còn được xây dựng nội dung kèm theo, trong đó có phần bình luận, nhận định diễn biến và đôi khi lồng ghép các nội dung liên quan đến “kèo cược”, dự đoán tỷ số nhằm kích thích người xem tham gia cá cược trực tuyến.

Hệ thống “Bún Chả TV” bị phát hiện phát sóng trái phép nhiều giải thể thao quốc tế đã được mua bản quyền tại Việt Nam, thu hút hàng trăm nghìn lượt truy cập mỗi ngày. Ngoài hành vi vi phạm bản quyền, hệ thống còn bị cáo buộc chèn quảng cáo và điều hướng người dùng sang các trang cá cược trái phép để thu lợi.

Ngày 15/5, Ban chuyên án đã phối hợp với lực lượng công an nhiều tỉnh, thành phố triệu tập các đối tượng liên quan để làm việc, đồng thời thu giữ nhiều thiết bị điện tử, tài khoản ngân hàng và dữ liệu phục vụ hoạt động phát sóng lậu.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Nguồn: Bộ Công an.