Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bị tuyên án 6 năm tù

Với cáo buộc để xảy ra sai phạm, thất thoát tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bị tuyên phạt 6 năm tù.

Hai cựu giám đốc ban quản lý dự án giữ vai trò phạm tội cao nhất

Sau 7 ngày xét xử và nghị án, chiều 27/5, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế) mức án 6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Tòa cũng tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế, Bộ Y tế) tổng mức án 25 năm tù; Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế) tổng mức án 30 năm tù về hai tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” hoặc “Nhận hối lộ”.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến.

Các bị cáo: Nguyễn Kim Trung (cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế) bị phạt 3 năm tù; Trần Văn Sinh (cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình, Bộ Y tế) 7 năm tù; Đào Xuân Sinh (Giám đốc Công ty CP Tư vấn, đầu tư và Xây dựng SHT) 3 năm 6 tháng tù; Nguyễn Doãn Tú (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và công trình y tế, Bộ Y tế) 3 năm tù; Lê Văn Cư (cựu Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng) 3 năm tù; Hoàng Xuân Hiệp (cựu Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng) 3 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Riêng bị cáo Lê Thanh Thiêm (Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng) bị phạt 10 năm tù tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Về dân sự, tòa buộc các bị cáo liên đới bồi thường số tiền hơn 803 tỷ đồng thất thoát. Trong đó, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến bồi thường 108 tỷ đồng; Nguyễn Chiến Thắng 393 tỷ đồng; Nguyễn Hữu Tuấn 223 tỷ đồng; các bị cáo còn lại bồi thường theo hành vi tương xứng.

Hội đồng xét xử đánh giá, tại tòa các bị cáo đã thành khẩn khai báo, lời khai phù hợp với tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án.

Theo Hội đồng xét xử, các bị cáo phạm tội cố ý trực tiếp, ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội, cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa.

Tòa cho rằng, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng giữ vị trí Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, quá trình triển khai có chỉ đạo sai trái, gây thất thoát ngân sách. Ngoài ra, bị cáo còn nhận hối lộ hơn 88 tỷ đồng, nên giữ vai trò phạm tội cao nhất.

Bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn (kế nhiệm ông Thắng chức Giám đốc) tiếp tục chỉ đạo sai gây hậu quả nghiêm trọng, là người giữ vai trò phạm tội lớn thứ hai.

Đối với cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, Hội đồng xét xử xác định tuy không trực tiếp sai phạm tại hai dự án nhưng bị cáo phê duyệt quyết định lựa chọn nhà thầu, kế hoạch triển khai dự án, dẫn chậm tiến độ, gây lãng phí.

"Bị cáo Tiến phải chịu trách nhiệm với vai trò là người lãnh đạo cao nhất", Hội đồng xét xử nhấn mạnh.

Các bị cáo Đào Xuân Sinh, Trần Xuân Sinh, Lê Văn Cư, Hoàng Xuân Hiệp, giữ vai trò giúp sức.

Bị cáo có nhân thân tốt, cống hiến cho ngành y, cần giảm nhẹ hình phạt

Tuy nhiên, khi quyết định hình phạt, Tòa nhận thấy các bị cáo đều có thành tích công tác, được cơ quan công nhận. Đặc biệt, bị cáo Tiến được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ tặng nhiều bằng khen, giấy khen, là thầy thuốc nhân dân, có cống hiến cho ngành y tế; bị cáo cũng có ông nội, bác ruột là liệt sĩ, bà nội là Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, nên cần áp dụng các tình tiết giảm nhẹ.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cùng nhóm đồng phạm.

Bản án xác định, dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức khởi công năm 2014, có quy mô lớn và hiện đại. Mỗi bệnh viện có tổng mức đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng, diện tích xây dựng 138.000 m2.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện dự án có nhiều sai phạm từ việc thuê tư vấn nước ngoài đến phân chia các gói thầu không hợp lý; hợp đồng xây dựng không có khối lượng chi tiết, không có dự toán kèm theo, công trình chưa đủ điều kiện để thi công nhưng đã tiến hành khởi công.

Hậu quả dẫn tới hai dự án bệnh viện cơ sở 2 phải dừng thi công gần 5 năm, gây thất thoát, lãng phí hơn 803 tỷ đồng.

Trước đó, nêu quan điểm luận tội Viện Kiểm sát cho rằng, với vai trò Bộ trưởng Y tế, bà Nguyễn Thị Kim Tiến có nhiệm vụ ký quyết định phê duyệt dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên cơ sở đề xuất của Ban Y tế trọng điểm và kết quả thẩm định, đề nghị của Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế.

Do bà Tiến tin tưởng Ban Y tế trọng điểm đã thực hiện đầy đủ, đúng quy trình lựa chọn, cho phép Ban được thuê đơn vị tư vấn nước ngoài lập dự án; không kiểm tra tính đúng đắn, đầy đủ của các văn bản trước khi ký các quyết định nêu trên, dẫn đến việc thực hiện phát sinh nhiều sai phạm, gây thất thoát, lãng phí tài sản của Nhà nước.

Viện Kiểm sát cho hay, bà Tiến có nhiều thành tích trong công tác, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra để làm rõ bản chất vụ án, thành khẩn, đã nộp 24,5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.