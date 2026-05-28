Công an Hà Nội xử phạt đơn vị tổ chức cuộc thi 'Hoa khôi Di sản quốc gia 2026'

Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đơn vị tổ chức cuộc thi “Hoa khôi Di sản quốc gia 2026” khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền văn bản chấp thuận.

Cơ quan Công an làm việc với đơn vị tổ chức cuộc thi. Ảnh CAHN

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và quản lý địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện cuộc thi mang tên “Hoa khôi Di sản quốc gia 2026” diễn ra trên địa bàn phường Giảng Võ, Hà Nội có dấu hiệu tổ chức trái phép.

Ngày 10/5, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an phường Giảng Võ tiến hành kiểm tra đột xuất địa điểm diễn ra vòng loại cuộc thi nói trên.

Tại thời điểm kiểm tra, đại diện đơn vị tổ chức đã không xuất trình được văn bản chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật, cuộc thi người đẹp của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, yêu cầu Ban tổ chức tạm dừng toàn bộ các hoạt động của cuộc thi để tiếp tục làm rõ, xử lý các vi phạm liên quan.

Căn cứ kết quả xác minh, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với đơn vị tổ chức về hành vi “Tổ chức thi người đẹp và người mẫu mà không có văn bản chấp thuận”.

Hình thức xử phạt là phạt tiền với mức chấn chỉnh là 55 triệu đồng, quy định tại Khoản 5, Điều 12 Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/03/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 128/2022/NĐ-CP).

Đơn vị tổ chức cuộc thi “Hoa khôi Di sản quốc gia 2026” tự cấp bằng vinh danh. Ảnh CAHN

Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Hà Nội đánh giá, thực trạng tổ chức các cuộc thi người đẹp, hoa khôi, người mẫu đang có dấu hiệu bùng phát bất chấp với nhiều biểu hiện vi phạm pháp luật.

Đáng chú ý, để đánh vào tâm lý hám danh vọng hoặc kêu gọi tài trợ từ các doanh nghiệp, đơn vị tổ chức thường tự gắn các danh xưng hoành tráng như “quy mô quốc gia”, “có yếu tố pháp lý bảo chứng”, hoặc “được cơ quan Nhà nước bảo trợ”...

"Họ sẵn sàng mời các nghệ sĩ tên tuổi, người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội (KOLs) vào Ban Giám khảo nhằm tạo dựng "vỏ bọc" uy tín giả tạo, trục lợi bất chính" - cơ quan chức năng cho biết.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân nâng cao cảnh giác, kiểm tra kỹ lưỡng tính pháp lý trước khi đăng ký tham gia, tài trợ hoặc hợp tác thương mại với các sự kiện này.

Đồng thời tỉnh táo trước các yêu cầu đóng phí tham gia cao bất thường, các lời mời gọi "mua danh hiệu", "mua giải thưởng" hoặc ép buộc ký kết các hợp đồng tài trợ lớn. Mọi hành vi tổ chức không phép; mạo danh, sử dụng trái phép tên gọi, biểu tượng của các cơ quan Nhà nước đều sẽ bị đấu tranh và xử lý nghiêm khắc.

Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn, lừa đảo hoặc tổ chức sự kiện văn hóa trái phép, các tổ chức, cá nhân cần kịp thời phản ánh, cung cấp thông tin ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cơ quan thanh tra chuyên ngành về văn hóa để kịp thời ngăn chặn.