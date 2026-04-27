Dookki và loạt quán ăn nổi tiếng ở Hà Nội bị xử phạt

Trong khoảng hơn một tháng, từ giữa tháng 3 đến giữa tháng 4/2026, UBND các phường như Kim Liên, Láng, Đống Đa và Vĩnh Tuy đã đồng loạt công khai danh sách nhiều cơ sở kinh doanh bị xử phạt hành chính. Các vi phạm trải rộng từ điều kiện vệ sinh khu bếp, hệ thống thoát nước, dụng cụ chứa rác thải cho đến quy trình kiểm thực và đăng ký kinh doanh.

Không ít cái tên quen thuộc trong các trung tâm thương mại, khu dân cư hay bệnh viện cũng xuất hiện trong danh sách này.

Phường Kim Liên

Theo thông tin từ báo Dân Trí, UBND phường Kim Liên (Hà Nội) vừa công bố loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm loạt cơ sở kinh doanh trên địa bàn từ ngày 12/3 đến ngày 17/4.

Cụ thể, nhà hàng Dookki tại Vincom Phạm Ngọc Thạch (địa điểm kinh doanh số 3 của Công ty TNHH Tập đoàn Vina C&D) bị phạt 8 triệu đồng do hệ thống cống rãnh thoát nước tại khu vực bếp và cửa hàng bị ứ đọng, không được che đậy.

Dookki bị xử phạt vi phạm an toàn thực phẩm. Ảnh: Hoài Anh/ báo Lao động

Tương tự, Công ty cổ phần dịch vụ Sen Hồng (chi nhánh căng tin Bệnh viện Bạch Mai) cũng bị xử phạt 8 triệu đồng vì không bố trí đầy đủ dụng cụ thu gom và chứa rác thải đảm bảo vệ sinh.

Công ty cổ phần Tập đoàn Golden Gate - Chi nhánh miền Bắc (căng tin Tô Hoa, nhà A11, Bệnh viện Bạch Mai) cũng bị xử phạt với cùng mức tiền do tình trạng hệ thống thoát nước không đảm bảo.

Bên cạnh đó, cơ sở Han Kim Chi của bà Bùi Thị Kim Ngọc tại 101 C8 Kim Liên bị phạt 4 triệu đồng vì sử dụng thiết bị, dụng cụ không đảm bảo vệ sinh trong việc bày bán, bảo quản thực phẩm.

Cơ sở đồ ăn chín Bảo Hòa tại khu D7K, chợ Kim Liên bị xử phạt 1,5 triệu đồng do không sử dụng găng tay khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm đã chế biến sẵn.

Phường Láng

Theo báo Lao động, UBND phường Láng vừa công khai danh sách các cơ sở bị xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực an toàn thực phẩm trên địa bàn phường Láng (cập nhật từ 1/1/2026 đến 15/4/2026). Danh sách cụ thể như sau:

- Hộ kinh doanh bún riêu tóp mỡ mọc giòn cô Hương béo - Chùa Láng (số 61 Chùa Láng) bị xử phạt 4 triệu đồng vì không có dụng cụ bảo quản riêng đối với thực phẩm tươi sống và thực phẩm đã qua chế biến.

- Hộ kinh doanh cơm đốt thố Lão đại I (số 50 Nguyên Hồng) bị xử phạt 4 triệu đồng vì nơi chế biến có côn trùng gây hại xâm nhập.

- Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống Phở Hào (số 102 C10 TT Nguyên Hồng) bị xử phạt 4 triệu đồng vì cống thoát nước thải khu vực nhà bếp bị ứ đọng, không được che kín.

- Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống Trà sữa Laboong (P101 B1 TT Nam Thành Công) bị xử phạt 4 triệu đồng vì không có dụng cụ chứa đựng rác thải đảm bảo vệ sinh.

- Hộ kinh doanh Linh Thị Lệ Thu (số 1 ngõ 157 phố Chùa Láng) bị xử phạt 4 triệu đồng vì không có dụng cụ thu gom, chứa đựng rác thải đảm bảo vệ sinh.

- Hộ kinh doanh bếp Vị Xưa (căn LK 05 số 25 Vũ Ngọc Phan) bị xử phạt 4 triệu đồng vì không thực hiện quy định của pháp luật về chế độ kiểm thực 3 bước.

- Hộ kinh doanh Mực Hoàn Hương (Ốc mực Hoàn Hương - số 30 Huỳnh Thúc Kháng bị xử phạt 4 triệu đồng vì cống thoát nước thải khu vực nhà bếp bị ứ đọng.

- Cơ sở kinh doanh Cơm thố Bách Khoa (số 28 Chùa Láng) bị xử phạt 7,5 triệu đồng vì không đăng ký thành lập hộ kinh doanh trong trường hợp phải đăng ký theo quy định.

- Cơ sở kinh doanh Gà ngon phố - Gà nướng lu Trúc Khê (số 18 Trúc Khê) bị xử phạt 7,5 triệu đồng vì không đăng ký thành lập hộ kinh doanh trong trường hợp phải đăng ký theo quy định.

- Cửa hàng ăn uống Vườn Bia 38 (số 101C5 Hoàng Ngọc Phách) bị xử phạt 12 triệu đồng vì nơi chế biến có côn trùng gây hại xâm nhập; cống thoát nước thải khu vực nhà bếp bị ứ đọng, không được che kín; Không có dụng cụ thu gom, chứa đựng rác thải đảm bảo vệ sinh.

- Cơ sở kinh doanh Gà nướng lu (số 672 đường Láng) bị xử phạt 7,5 triệu đồng vì không đăng ký thành lập hộ kinh doanh trong trường hợp phải đăng ký theo quy định.

Phường Đống Đa

UBND phường Đống Đa vừa công khai danh sách các cơ sở bị xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm trên địa bàn phường trong tháng 4/2026. Danh sách cụ thể như sau:

- Công ty cổ phần Đầu tư - Thương mại và Xây lắp Thiên Thai (số 60B Xã Đàn 2) bị xử phạt 8 triệu đồng vì bày bán, chứa đựng thực phẩm trên thiết bị, dụng cụ, vật liệu không bảo đảm vệ sinh.

- Cơ sở kinh doanh Dương Thị Thủy (số 1 ngõ 26 Võ Văn Dũng) bị xử phạt 4 triệu đồng vì sử dụng người tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm mà không mang đầy đủ bảo hộ lao động theo quy định.

- Công ty TNHH Thương Mại TPT Hà Nội bị xử phạt 8 triệu đồng vì không có dụng cụ thu gom, chứa đựng rác thải, chất thải bảo đảm vệ sinh.

Phường Vĩnh Tuy

UBND phường Vĩnh Tuy vừa có quyết định xử phạt hành chính về lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với bà Đàm Thị Phương - Chủ Lớp Mầm non độc lập Ban Mai (số 186 phố Dương Văn Bé) vì không thực hiện đúng quy định của pháp luật về chế độ kiểm thực 3 bước. Bà Phương bị phạt 4 triệu đồng đối với hành vi nêu trên.