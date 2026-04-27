Clip mượn xe em vợ đi đám cưới, cố tình vượt rào chắn đường sắt: Tài xế giải thích

Theo đó vào khoảng 10h45 trưa ngày 26/4, tại điểm giao cắt đường sắt – đường bộ thuộc thôn Trì Bình (xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), đoàn xe rước dâu di chuyển trên Quốc lộ 1A rẽ vào đường nhánh.

Khi một số ô tô con đã qua khỏi khu vực đường ray, tín hiệu cảnh báo tàu đến kích hoạt, gác chắn bắt đầu hạ xuống. Tuy nhiên, một tài xế vẫn điều khiển ô tô chạy theo. Khi xe vừa đến khu vực giao cắt, barie gác chắn đã hạ hoàn toàn, khiến phương tiện bị kẹt lại sát đường ray. Toàn bộ diễn biến đã được camera an ninh ghi lại.

Lúc này, tài xế hoảng hốt xuống xe xử lý, nhiều người trong đoàn chạy tới hỗ trợ. Nhân viên đường sắt sau đó mở thanh chắn phía đối diện để giải tỏa, giúp xe thoát ra. Khoảng một phút sau, tàu hỏa chạy qua, tài xế thoát nạn đầy may mắn.

Clip mượn xe em vợ đi đám cưới, cố tình vượt rào chắn đường sắt

Tới tối cùng ngày, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với N.T.T. (SN 1989, trú xã Bình Sơn) - tài xế cố tình vượt đường sắt khi tín hiệu đèn đã đỏ, gác chắn đã hạ, trong đoạn clip trên. Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt N.T.T. với 2 lỗi vượt đường ngang khi đèn đỏ bật sáng và dừng xe trong phạm vi an toàn đường sắt. Tổng mức phạt 5,9 triệu đồng, đồng thời tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng đối với nam tài xế.

N.T.T. làm việc với cơ quan chức năng.

VietNamNet thông tin khi làm việc với cơ quan chức năng, tài xế này cho biết mượn xe của em vợ để chở người quen đi đám cưới; thấy các xe phía trước đã qua nên vội chạy theo.