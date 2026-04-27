Nổ tàu cá khi bơm dầu tại An Giang, 5 người bị thương

Ngày 27/4, lãnh đạo UBND xã Bình An (tỉnh An Giang) cho biết, vụ nổ xảy ra vào trưa cùng ngày tại khu vực bến phà Tắc Cậu.

Thời điểm trên, tàu thu mua hải sản do ông N. V. L. làm chủ đang neo đậu, đưa đồ lên để chuẩn bị cho chuyến thu mua mới. Trong quá trình bơm dầu bị tràn ra ngoài. Chủ tàu chờ dầu bay hơi mới vận hành, nhưng khi vừa khởi động máy đã xảy ra vụ nổ .

Vụ tai nạn khiến ông L. cùng 4 người khác bị thương, gồm một tài công và ba người phụ bốc xếp hàng hóa. Trong đó, hai nạn nhân bị thương nặng. Tất cả đã được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu.

Vụ nổ khiến phương tiện hư hại hoàn toàn, nhiều vật dụng và mảnh vỡ văng xa khoảng 150 m. Ngoài ra, một số nhà dân, tàu thuyền và xe máy ở gần khu vực cũng bị ảnh hưởng. Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 1,5 tỷ đồng .

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức cứu hộ, đưa các nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời khắc phục hậu quả, ổn định tình hình.