Công an báo cáo ban đầu vụ cháy nổ khiến 4 người trong gia đình ở Gia Lai tử vong

Ngày 11-4, Công an xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai cho biết đã có báo cáo ban đầu về vụ phát hiện 4 thi thể cháy xém trong một căn nhà trên địa bàn.

Căn nhà bà Trần Thị Đ., nơi xảy ra vụ cháy nổ khiến 4 người trong gia đình tử vong

Theo thông tin ban đầu, chiều 10-4, Công an xã Cát Tiến tiếp nhận tin báo của người dân về vụ chết người chưa rõ nguyên nhân tại thôn Chánh Hóa.

Cụ thể, khoảng 14 giờ cùng ngày, ông Trần Quốc Thiện phát hiện tại nhà bà Trần Thị Đ. (63 tuổi, ngụ thôn Chánh Hóa) có 4 người tử vong. Các nạn nhân gồm: bà Trần Thị Đ., chị Trần Thị C. (37 tuổi, con gái bà) và 2 cháu ngoại bà Đ., đều 15 tuổi, Các thi thể đều bị cháy xém.

Nhận định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, chưa rõ nguyên nhân, Công an xã Cát Tiến đã báo cáo, đề xuất Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai chủ trì khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra.

Theo ông Nguyễn Khánh Hòa, Trưởng thôn Chánh Hóa, căn nhà bà Đ. nằm ven suối, cách xa khu dân cư. Thời điểm rạng sáng, một số người dân nghe tiếng nổ lớn phát ra từ khu vực này.

Chính quyền địa phương cho biết gia đình các nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, sống hòa đồng với người dân xung quanh. Vụ việc khiến người dân địa phương bàng hoàng.