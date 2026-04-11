Vụ 4 người cùng gia đình chết bất thường trong căn nhà ở Gia Lai: Hiện trường có gì bất thường?

Người dân tại xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai đang bàng hoàng trước cái chết của 4 thành viên trong một gia đình tại địa phương. Đáng chú ý, hiện trường có những dấu vết cháy rõ ràng.

Hiện trường biệt lập và dấu vết cháy

Ngày 11/4, Công an xã Cát Tiến cho biết trên Tiền Phong Online rằng đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa nghiêm ngặt căn nhà rộng khoảng 50m² của bà Trần Thị Đ. (SN 1963) để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Ghi nhận tại hiện trường, căn nhà nơi xảy ra thảm kịch nằm ở vị trí khá đặc thù: ven bờ suối và tách biệt hoàn toàn với khu dân cư. Theo ông Nguyễn Khánh Hòa, Trưởng thôn Chánh Hóa cho VTC News hay, ngôi nhà nằm ở khu vực thưa thớt, cách hộ dân gần nhất khoảng 100m.

Dù bên trong có 4 thi thể bị cháy, nhưng quan sát từ bên ngoài lại không ghi nhận dấu hiệu cháy rõ ràng khiến người dân xung quanh khó phát hiện vụ việc bằng mắt thường.

Các thi thể được phát hiện trong tình trạng bị cháy đen. Ảnh: TPO

Tiếng nổ lúc 4 giờ sáng

Theo lời kể của người dân địa phương với cơ quan công an, vào khoảng hơn 4 giờ sáng ngày 10/4, một tiếng nổ lớn đã phát ra từ khu vực nhà bà Đ. Tuy nhiên, do địa hình cách biệt và thời điểm rạng sáng, không ai tiếp cận hiện trường ngay lúc đó.

Sự việc chỉ được phát hiện vào khoảng 14 giờ cùng ngày, tức là gần 10 tiếng đồng hồ sau tiếng nổ, khi ông Trần Quốc Thiện (anh ruột bà Đ.) đến thăm em gái. Tại đây, ông kinh hoàng phát hiện bà Đ., chị Trần Thị C. (SN 1989 - con gái bà Đ.) cùng hai cháu ngoại SN 2011 đã tử vong trong tình trạng thi thể bị cháy.

Ngôi nhà của bà Đ. - nơi xảy ra vụ việc thương tâm. Ảnh: VTC News

Gia cảnh của các nạn nhân

Tiền Phong Online dẫn thông tin xác minh từ chính quyền địa phương, các nạn nhân có hoàn cảnh rất đáng thương. Chị Trần Thị C. sau khi ly hôn đã đưa hai con nhỏ về chung sống cùng mẹ già trong căn nhà nhỏ này. Chị C. làm công nhân tại địa phương, còn bà Đ. làm ruộng và chăm sóc các cháu. Gia đình thuộc diện hộ nghèo tại xã Cát Tiến.

Hiện nay, lực lượng chức năng đang khẩn trương tiến hành khám nghiệm tử thi và khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguồn gốc tiếng nổ cũng như nguyên nhân dẫn đến vụ cháy khiến 4 người tử vong.