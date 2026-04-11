Nữ kế toán Nguyễn Thị Thu Trang lĩnh án 26 năm tù

Ngày 8/4, Toà án nhân dân tỉnh Bắc Ninh xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Thị Thu Trang (sinh năm 1991; trú tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh) về hai tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức".

Trang làm kế toán tại Công ty trách nhiệm hữu hạn L, có địa chỉ tại Khu công nghiệp Hạp Lĩnh, phường Hạp Lĩnh (Bắc Ninh) từ tháng 10/2023 đến tháng 09/2024 thì nghỉ việc và làm nghề tự do.

Bị cáo Nguyễn Thị Thu Trang.

Trong thời gian làm việc tại công ty, có một số người Trung Quốc nhờ Trang thuê xe ô tô tự lái. Trang đã thuê một số xe ô tô của anh Hoàng Sĩ Công (sinh năm 1992; trú tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh) hộ những người Trung Quốc này. Khi thuê xe, anh Công thường giao cho Trang bản photo các giấy tờ liên quan. Thời gian sau đó, thấy có một số công nhân trong công ty có nhu cầu vay tiền, Trang nảy sinh ý định thuê xe ô tô tự lái rồi mang đi cầm cố lấy tiền cho vay và chi tiêu cá nhân.

Khi thuê xe, Trang nói dối họ là để sử dụng cho bản thân, đưa đón công nhân, cán bộ công ty đi lại làm cho người cho thuê xe ô tô tin tưởng, đồng ý cho Trang thuê xe. Trong thời gian từ ngày 23/11/2023 đến 15/10/2024, Trang đã thuê tổng cộng 34 xe ô tô của 06 người trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Do bên nhận cầm cố yêu cầu phải có đầy đủ giấy tờ gốc, nhất là Giấy chứng nhận đăng ký xe, Trang lên mạng tìm dịch vụ làm giả giấy tờ. Thông qua Facebook, Trang liên hệ với một người tên Quân (không rõ lai lịch), thỏa thuận giá 2 triệu đồng/bộ giấy tờ giả. Khi cần, Trang chụp ảnh giấy tờ xe gửi để làm giả.

Sau khi có giấy đăng ký xe giả, Trang mang xe ô tô thuê được đi cầm cố cùng với đăng ký xe giả để vay tiền rồi sử dụng một phần cho công nhân vay và một phần chi tiêu cá nhân hết. Trang đã cầm cố 34 xe để lấy hơn 11 tỷ đồng.

Đáng chú ý, không chỉ lừa đảo của người ngoài, Trang còn mượn xe ô tô Mazda CX-5 của bố đẻ rồi mang đi cầm cố.

Số tiền có được thông qua cầm cố, thế chấp xe ô tô, ban đầu Trang sử dụng vào mục đích chi tiêu cá nhân, sinh hoạt gia đình, không sử dụng vào việc kinh doanh, mua bán; về sau Trang sử dụng tiền này trả lãi vay, trả tiền thuê xe hết và chi tiêu sinh hoạt cá nhân hết. Do vậy, khi hết thời hạn thuê xe, những người cho Trang thuê xe yêu cầu Trang mang trả xe nhưng Trang đều lấy nhiều lý do khác nhau để chậm trả xe ô tô cho họ. Ngày 22/10/2024, Trang đến Cơ quan điều tra đầu thú.

Trang nhiều lần thuê xe, đặt làm đăng ký xe giả rồi mang xe cùng đăng ký xe giả đi cầm cố, thế chấp nên phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự "Phạm tội 02 lần trở lên". Kết quả định giá 34 xe có tổng trị giá hơn 17 tỷ đồng. Đến thời điểm xét xử, Trang chưa bồi thường cho các bị hại và người liên quan. Tại phiên toà, cũng như trong quá trình điều tra, Trang không thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, thay đổi lời khai gây khó khăn cho quá trình giải quyết vụ án.

Xét thấy hành vi của Trang là đặc biệt nghiêm trọng, đã dùng thủ đoạn gian dối để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của nhiều người và với giá trị lớn. Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án; sau quá trình xét hỏi, tranh tụng công khai tại phiên toà; các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự; Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt Trang 20 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 6 năm tù về tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức"; tổng hợp hình phạt chung, Trang phải thi hành là 26 năm tù; đồng thời buộc Trang phải bồi thường trách nhiệm dân sự theo quy định pháp luật.