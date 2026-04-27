Nguyễn Huy Khánh sinh năm 1986 lĩnh án 15 năm tù

Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, ngày 22/4, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Huy Khánh (sinh năm 1986, trú tại tổ dân phố Tự Nhiên, phường Mộc Sơn, tỉnh Sơn La) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" theo quy định tại điểm h khoản 4 Điều 194 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh, trong khoảng thời gian từ tháng 01/2012 đến tháng 7/2012, Nguyễn Huy Khánh đã tham gia đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy do đối tượng Nguyễn Hùng Dũng cầm đầu. Bị cáo giữ vai trò cảnh giới, dò đường, thông báo tình hình nhằm giúp các đối tượng vận chuyển trốn tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Bị cáo Nguyễn Huy Khánh tại phiên tòa

Quá trình điều tra xác định, Khánh đã nhiều lần tham gia hỗ trợ các chuyến vận chuyển ma túy từ Sơn La về Hà Nội. Tổng số ma túy trong vụ án là đặc biệt lớn, gồm 186 bánh heroin (tổng khối lượng hơn 61 kg), 888,87 gam ma túy Methamphetamine và 33.350 viên hồng phiến.

Sau khi các đối tượng trong đường dây bị bắt giữ từ năm 2012, Khánh đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 05/11/2025, bị cáo đến cơ quan Công an đầu thú. Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, phạm tội nhiều lần, góp phần giúp sức tích cực cho đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng đặc biệt lớn. Tuy nhiên, bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ như đầu thú, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.

Căn cứ các quy định của pháp luật, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Huy Khánh 15 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Bản án thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, đồng thời là lời cảnh tỉnh đối với các đối tượng có ý định tham gia, tiếp tay cho tội phạm ma túy, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.