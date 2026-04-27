Nhân chứng kể lại giây phút xe khách chở 26 người lao xuống vực sâu ở Sơn La

Chiếc xe gặp nạn tại Vân Hồ.

Ngày 27/4, ông Nguyễn Hồng Thành, Chủ tịch UBND xã Vân Hồ ( tỉnh Sơn La) cho biết, vụ tai nạn xảy ra tại bản Niên, xã Vân Hồ vào khoảng hơn 10h ngày 26/4. Thời điểm đó, xe chở đoàn khách du lịch từ Hà Nội đang vào khu du lịch suối nước nóng Chiềng Yên, cách Quốc lộ 6 khoảng hơn 7km.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, chính quyền địa phương đã lập tức kích hoạt phương án cứu hộ. “Khi xảy ra tai nạn là ngày nghỉ nhưng xã đã huy động tối đa lực lượng y tế, công an, dân quân và người dân trong khu vực hỗ trợ đưa các nạn nhân mắc kẹt ra khỏi xe. Khoảng hơn 10 giờ 30, các lực lượng của xã đã có mặt triển khai cứu nạn và hơn 11 giờ thì cơ bản hoàn tất việc đưa các nạn nhân đi cấp cứu”, ông Thành cho biết.

Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong, 24 người bị thương. Trong số 24 người bị thương, có 18 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Mai Châu (tỉnh Phú Thọ). Đến khoảng 13 giờ 30 cùng ngày, các cơ quan chức năng, gồm Pháp y tỉnh Sơn La, Viện kiểm sát và Công an đã tiến hành khám nghiệm tử thi người bị nạn, phục vụ công tác điều tra.

Bên trong chiếc xe gặp nạn.

Theo ông Thành, tài xế xe khách may mắn không bị thương. Hiện các cơ quan Công an đang tiến hành xác minh nguyên nhân vụ tai nạn cũng như trách nhiệm của người điều khiển phương tiện theo quy định pháp luật.

Là một trong những người đầu tiên có mặt tại hiện trường, anh T. (xã Vân Hồ) cho biết, nhà anh ở gần nên khi xảy ra sự việc đã nhanh chóng chạy ra kiểm tra. “Tôi ra đến nơi thì thấy một xe ô tô khách rơi xuống taluy âm rất sâu. Nhìn xuống dưới thấy xe bị lật nghiêng, hư hỏng nặng”, anh T. kể. Xác định có người mắc kẹt bên trong, anh hô hoán nhiều người dân địa phương nhanh chóng tìm cách tiếp cận hiện trường.

Khi xuống tới nơi, mọi người phát hiện cửa xe bị khóa, không thể mở từ bên ngoài. Trong tình huống khẩn cấp, người dân đã sử dụng các vật dụng sẵn có để phá cửa, tạo đường tiếp cận vào bên trong. “Chỉ sau thời gian ngắn, lực lượng y tế, dân quân, công an xã có mặt kịp thời để cứu các nạn nhân”, anh T. nói.

Trao đổi với phóng viên, ông Hà Công Thắng, Giám đốc Trung tâm Y tế Mai Châu cho biết, hơn 12 giờ ngày 26/4, Trung tâm tiếp nhận 18 nạn nhân được đưa vào cấp cứu . Ngay khi các nạn nhân được chuyển đến, đơn vị đã huy động tối đa lực lượng để triển khai công tác cấp cứu và điều trị. Cụ thể, trong số các nạn nhân, có 1 trường hợp tử vong ngoại viện (đây là một trong hai nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn); 5 bệnh nhân sau cấp cứu ban đầu được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình; 12 bệnh nhân được điều trị tại Trung tâm.

Các bác sĩ Trung tâm Y Tế Mai Châu khẩn trương cấp cứu nạn nhân.

“Công tác cấp cứu được triển khai khẩn trương trong khoảng thời gian từ 12 giờ đến 17 giờ cùng ngày. Sau khi xử lý ban đầu, các bệnh nhân được chuyển tuyến, một số được đưa về bệnh viện dưới Hà Nội hoặc xin ra viện theo nguyện vọng gia đình ”, ông Thắng cho biết.