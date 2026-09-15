Trần Thị Thủy SN 1997 nhận 33 triệu đồng trong tài khoản: Công an sử dụng biện pháp nghiệp vụ xác minh nguồn tiền

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Long Hưng đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành xác minh nguồn tiền, làm rõ chủ tài khoản chuyển khoản.

Mới đây, Công an xã Long Hưng, tỉnh Hưng Yên đã hỗ trợ 1 người dân trên địa bàn trả lại 33 triệu đồng do chuyển khoản nhầm. Cụ thể, ngày 13/9/2026, Công an xã Long Hưng tiếp nhận trình báo của công dân Trần Thị Thủy (SN 1997, trú tại thôn Bắc Liên Hiệp) về việc bất ngờ nhận được số tiền 33 triệu đồng chuyển khoản vào tài khoản cá nhân mà không rõ người gửi.

Ngay khi phát hiện, chị Trần Thị Thủy đã chủ động đến trụ sở Công an xã trình báo, cung cấp đầy đủ thông tin liên quan và bày tỏ nguyện vọng mong cơ quan chức năng giúp xác minh, tìm người bị chuyển khoản nhầm để trả lại số tiền.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Long Hưng đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành xác minh nguồn tiền, làm rõ chủ tài khoản chuyển khoản.

Kết quả xác định anh Phạm Phi Hoàng (SN 1991, trú tại xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk) là người đã thực hiện chuyển khoản nhầm. Từ đây, công an xã Long Hưng đã phối hợp, hướng dẫn các bên làm thủ tục trả lại tài sản theo quy định.

Đến nay, việc trả lại toàn bộ số tiền 33 triệu đồng cho anh Hoàng đã được hoàn tất. Nhận lại tài sản, anh Hoàng bày tỏ sự xúc động, gửi lời cảm ơn tới chị Thủy vì hành động trung thực, nghĩa tình; đồng thời, có thư cảm ơn Công an xã Long Hưng đã kịp thời nhiệt tình hỗ trợ, xác minh nhanh chóng, tạo điều kiện để anh nhận lại số tiền đã chuyển nhầm.

Chị Trần Thị Thủy trao trả chuyển lại số tiền chuyển nhầm tại Công an xã Long Hưng. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Song song, công an xã Long Hưng biểu dương tinh thần trách nhiệm, trung thực của chị Trần Thị Thủy thể hiện phẩm chất tốt đẹp của người dân chấp hành pháp luật, sống có trách nhiệm với cộng đồng. Đây là tấm gương sáng về “người tốt, việc tốt” cần được tuyên truyền, nhân rộng trong Nhân dân. Công an xã trân trọng ghi nhận và biểu dương tinh thần tự giác, ý thức chấp hành pháp luật của chị Trần Thị Thủy.

Qua vụ việc, Công an xã Long Hưng cũng khuyến cáo người dân khi thực hiện các giao dịch chuyển khoản cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận; trường hợp phát hiện chuyển nhầm hoặc nhận nhầm tiền cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an để được hỗ trợ giải quyết theo đúng quy định pháp luật.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Hưng Yên