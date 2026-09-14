Toàn bộ người dân từng có giao dịch chuyển khoản với nội dung sau, khẩn trương đến công an gần nhất trình báo

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng liên tục sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để dụ dỗ người dân tham gia các hoạt động đầu tư trực tuyến với lời hứa hẹn lợi nhuận cao, nhanh chóng.

Công an tỉnh Phú Thọ cảnh báo một trong những thủ đoạn phổ biến là lừa đảo thông qua các mối quan hệ tình cảm trên mạng. Đối tượng có thể sử dụng tài khoản giả trên các nền tảng mạng xã hội, ứng dụng kết bạn, hẹn hò để làm quen, tạo dựng tình cảm và niềm tin với nạn nhân.

Sau một thời gian trò chuyện, đối tượng giới thiệu về các kênh đầu tư ngoại hối, tiền số, chứng khoán hoặc các dự án được quảng cáo là có khả năng sinh lời cao, sau đó rủ nạn nhân cùng tham gia. Ban đầu, nạn nhân có thể được cho rút tiền và nhận lợi nhuận nhằm tạo lòng tin. Khi số tiền đầu tư tăng lên, đối tượng sẽ khóa tài khoản, cắt liên lạc hoặc khiến nạn nhân không thể rút tiền.

Lừa đảo thông qua các hội nhóm "chuyên gia tài chính" cũng đang diễn biến phức tạp. Đối tượng mời người dân tham gia các nhóm trên Zalo, WhatsApp... và quảng cáo những "tín hiệu đầu tư", "lệnh giao dịch" có tỷ lệ sinh lời cao. Trong các nhóm này thường xuất hiện nhiều tài khoản đóng vai trò "chim mồi", liên tục đăng hình ảnh lợi nhuận, chia sẻ kết quả giao dịch và ca ngợi "chuyên gia" nhằm tạo tâm lý tin tưởng. Sau khi nạn nhân bỏ tiền tham gia, các đối tượng có thể thao túng giá hoặc tạo giao dịch giả, khiến nạn nhân tiếp tục đầu tư số tiền lớn trước khi bị chiếm đoạt.

Một thủ đoạn khác là lập website, sàn giao dịch hoặc ứng dụng đầu tư giả mạo. Các đối tượng sử dụng công nghệ để tạo giao diện giống các nền tảng đầu tư chuyên nghiệp, quảng cáo về trí tuệ nhân tạo, thuật toán tự động hoặc công nghệ hiện đại giúp tạo lợi nhuận cao. Thậm chí, hình ảnh, video của người nổi tiếng hoặc chuyên gia cũng có thể bị sử dụng trái phép để tạo uy tín.

Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Khi nạn nhân nạp số tiền nhỏ, hệ thống có thể cho rút tiền thuận lợi để tạo lòng tin. Đến khi nạn nhân nạp số tiền lớn, tài khoản bị khóa hoặc phát sinh nhiều lý do buộc phải nộp thêm tiền mới được rút. Lừa đảo dưới hình thức tuyển cộng tác viên làm nhiệm vụ cũng là thủ đoạn cần cảnh giác. Đối tượng giả danh các doanh nghiệp, sàn thương mại điện tử hoặc nhãn hàng lớn để tuyển người xem video, tương tác, chốt đơn và nhận hoa hồng.

Sau khi tạo lòng tin, đối tượng chuyển sang yêu cầu nạn nhân tham gia các "gói đầu tư" hoặc nạp tiền để nhận hoa hồng cao. Số tiền phải nộp tăng dần. Khi nạn nhân yêu cầu rút tiền, đối tượng đưa ra nhiều lý do như sai thông tin, chưa hoàn thành nhiệm vụ, chưa nộp thuế, tài khoản bị khóa hoặc phải đóng phí xác minh, sau đó tiếp tục yêu cầu chuyển thêm tiền.

Để phòng tránh, người dân cần tuyệt đối không chuyển tiền cho cá nhân, tổ chức hoặc tài khoản được giới thiệu qua mạng khi chưa xác minh rõ danh tính và tính hợp pháp. Không tin tưởng vào những lời quảng cáo về lợi nhuận cao, lợi nhuận chắc chắn hoặc đầu tư không có rủi ro. Trước khi tham gia bất kỳ hoạt động đầu tư nào, cần chủ động kiểm tra thông tin pháp lý, giấy phép hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp và nền tảng cung cấp dịch vụ; không truy cập các đường link, cài đặt ứng dụng đầu tư không rõ nguồn gốc. Đặc biệt, khi phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc đã chuyển tiền cho đối tượng nghi lừa đảo, không tiếp tục chuyển thêm tiền với bất kỳ lý do nào.

Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Người dân cần lưu giữ tin nhắn, hình ảnh, đường link, thông tin tài khoản, số điện thoại và chứng từ giao dịch liên quan; đồng thời nhanh chóng trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, hướng dẫn và xử lý theo quy định. Mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác, kiểm chứng thông tin trước khi chuyển tiền và tuyệt đối không để tâm lý ham lợi nhuận cao trở thành cơ hội để các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ