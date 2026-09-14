Điều tra các giao dịch chuyển khoản từ 299.000 đến 599.000 đồng: Công an mời Nguyễn Thị T. SN 1980 đến trụ sở làm việc

Vừa qua, Công an xã Tề Lỗ, tỉnh Phú Thọ đã kịp thời ngăn người dân chuyển khoản 45 triệu đồng vào bẫy cào trúng thưởng.

Công an xã Tề Lỗ tuyên truyền, giải thích cho chị Nguyễn Thị T. về thủ đoạn lừa đảo bằng hình thức cào trúng thưởng.

Thông qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an xã Tề Lỗ, tỉnh Phú Thọ đã kịp thời phát hiện một trường hợp người dân bị các đối tượng lừa đảo trên mạng xã hội dẫn dụ bằng hình thức "cào vé trúng thưởng", ngăn chặn nguy cơ chuyển 45 triệu đồng cho các đối tượng.

Cụ thể, Công an xã Tề Lỗ phát hiện chị Nguyễn Thị T., sinh năm 1980, trú tại xã Tề Lỗ có biểu hiện lo lắng, bất an và đang chuẩn bị thực hiện giao dịch chuyển một khoản tiền lớn đến tài khoản không quen biết. Tiến hành xác minh, Công an xã xác định chị T. đang bị các đối tượng lừa đảo dẫn dụ tham gia chương trình "cào vé trúng thưởng" trên mạng xã hội.

Trước đó, khi sử dụng Facebook, chị T. thấy trang "Thần Tài 79" quảng cáo các "combo vé ưu đãi" với phần thưởng có giá trị lớn. Theo quảng cáo, người tham gia chỉ cần đặt cọc từ 299.000 đồng đến 599.000 đồng để nhận từ 40 đến 50 vé cào. Tin tưởng thông tin trên trang này, chị T. đã chuyển 299.000 đồng để mua 40 vé.

Sau khi nhận tiền, các đối tượng thông báo chị T. trúng các thẻ quà tặng có tổng giá trị hơn 500 triệu đồng và yêu cầu thanh toán đủ tiền vé mới được nhận thưởng. Tiếp đó, chúng tiếp tục thông báo số tiền trúng thưởng đã tăng lên hơn 3,8 tỷ đồng, đồng thời yêu cầu chị T. chuyển thêm 45 triệu đồng với lý do làm thủ tục giải ngân.

Để tạo áp lực, các đối tượng liên tục gọi điện, nhắn tin thúc giục, khiến chị T. lo lắng và có ý định nhanh chóng chuyển tiền để nhận khoản thưởng được thông báo.

Nhận thấy dấu hiệu lừa đảo, Công an xã Tề Lỗ đã mời chị T. đến trụ sở để làm việc, đồng thời phân tích, giải thích phương thức, thủ đoạn của các đối tượng. Qua tuyên truyền, hướng dẫn của cán bộ Công an xã, chị T. nhận thức rõ đây là thủ đoạn lừa đảo và quyết định không chuyển số tiền 45 triệu đồng cho các đối tượng.

Qua vụ việc trên cho thấy, thủ đoạn lừa đảo bằng hình thức cào trúng thưởng thường được các đối tượng xây dựng theo từng bước. Ban đầu, chúng yêu cầu người tham gia chuyển một khoản tiền nhỏ để tạo tâm lý an toàn, sau đó thông báo trúng thưởng với giá trị rất lớn. Khi nạn nhân tin tưởng, các đối tượng tiếp tục đưa ra nhiều lý do như phí làm thủ tục, thuế, phí xác nhận hoặc điều kiện nhận thưởng để yêu cầu chuyển thêm tiền. Nếu nạn nhân tiếp tục thực hiện, số tiền bị chiếm đoạt có thể ngày càng lớn.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân không tin tưởng các chương trình cào trúng thưởng, nhận quà hoặc nhận tiền có giá trị lớn trên mạng xã hội nhưng không xác định được nguồn gốc; tuyệt đối không chuyển tiền trước để nhận thưởng. Khi nhận được thông báo trúng thưởng bất thường, người dân cần bình tĩnh kiểm tra, xác minh thông tin. Trường hợp nghi ngờ bị lừa đảo hoặc đã thực hiện giao dịch chuyển tiền, cần liên hệ ngay với ngân hàng để được hỗ trợ, đồng thời lưu giữ các tin nhắn, thông tin tài khoản, lịch sử giao dịch và trình báo cơ quan Công an để được hướng dẫn, xử lý.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ