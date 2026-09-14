5.000 tài xế sẽ đổ về một sự kiện của Phạm Nhật Minh Hoàng, chỉ cần từ 2 triệu đồng để tham gia cuộc chơi

Một trong những điểm nhấn của chương trình là tuần lễ bàn giao 1.000 xe điện đầu tiên cho các đối tác tài xế Green GSM Platform.

Green GSM Philippines tổ chức Ngày hội Đối Tác Tài xế Green GSM Platform từ ngày 12-14/09/2026, dự kiến quy tụ tới 5.000 đối tác tài xế và ứng viên đối tác tài xế, với tâm điểm là tuần lễ bàn giao 1.000 xe điện đầu tiên cho các Đối tác Bác tài Xanh tại The Tent, thành phố Las Piñas và các depot của Green GSM.

Đây là động thái mới nhất của hãng sau khi có CEO mới Phạm Nhật Minh Hoàng.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là tuần lễ bàn giao 1.000 xe điện đầu tiên cho các đối tác tài xế Green GSM Platform, qua đó mở rộng thêm lựa chọn kinh doanh và tạo điều kiện để cộng đồng tài xế tiếp cận các mô hình vận hành phù hợp, hiệu quả hơn.

Sự kiện sẽ giới thiệu rộng rãi hơn mô hình thuê xe dành cho tài xế, với mức đầu tư ban đầu chỉ từ 5.000 peso tương đương 2 triệu đồng tiền Việt Nam, qua đó mở thêm lựa chọn kinh doanh và giảm rào cản để các bác tài tham gia vận hành dịch vụ bằng xe điện.

Theo mô hình hợp tác, tài xế đủ điều kiện có thể lựa chọn vận hành các dòng xe điện VinFast như Herio Green/VF 5 4 chỗ và Limo Green 7 chỗ. Đây là các mẫu xe thuần điện được phát triển phù hợp với nhu cầu kinh doanh dịch vụ, với ưu điểm vận hành êm ái, dễ sử dụng, tối ưu chi phí năng lượng, bảo trì và bảo dưỡng so với xe xăng cùng phân khúc thông qua các chương trình hỗ trợ đối tác tiên phong như sạc miễn phí và chính sách bảo hành VinFast lên đến 7 năm/160.000 km đối với Limo Green và VF 5/Herio Green.

Trong chuỗi sự kiện, Green GSM ra mắt Câu lạc bộ Cộng đồng Tài xế Green GSM Toàn cầu tại Philippines.

Thông qua Cộng đồng này, các thành viên có thể chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm vận hành xe điện, cung cấp dịch vụ, cập nhật những thông tin và chính sách mới nhất, đồng thời cùng nhau xây dựng cộng đồng tài xế ngày càng chuyên nghiệp, gắn kết và phát triển bền vững.

Tại sự kiện, các tài xế sẽ có cơ hội trực tiếp lái thử các mẫu xe điện VinFast, được Green GSM giải đáp các thắc mắc về xe điện, tư vấn về chính sách và quyền lợi, cũng như hỗ trợ nhanh chóng hoàn tất thủ tục đăng ký chuyển đổi sang cung cấp dịch vụ bằng xe điện.

Hiện Green GSM đang triển khai dịch vụ taxi điện tại các đô thị trọng điểm của Philippines, bao gồm Metro Manila tại Luzon, Central Visayas và Mindanao, với hai loại hình dịch vụ là Green GSM Car và Green GSM Limo 7 chỗ (Premium Taxi), đáp ứng đa dạng nhu cầu di chuyển của khách hàng.