Phạm Nhật Minh Hoàng làm gì trước khi nhận chức Tổng Giám đốc GSM?

Ông Phạm Nhật Minh Hoàng sinh năm 2000, từng đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo cấp cao tại các công ty VinFast, Green Future, VinSmart Future, GSM...

Công ty GSM vừa công bố bổ nhiệm nhân sự mới. Theo đó, ông Nguyễn Quốc Tuấn đảm nhiệm vai trò Chủ tịch GSM toàn cầu thay bà Phạm Thu Hương. Tiếp quản vai trò Tổng giám đốc GSM toàn cầu kiêm Tổng giám đốc GSM Việt Nam của ông Tuấn là ông Phạm Nhật Minh Hoàng.

Ông Phạm Nhật Minh Hoàng sinh năm 2000, là một trong những lãnh đạo trẻ của Tập đoàn Vingroup, hiện đảm nhiệm vai trò Tổng giám đốc Công ty GSM toàn cầu kiêm Tổng giám đốc GSM thị trường Việt Nam.

Khởi đầu sự nghiệp trong lĩnh vực chiến lược sản phẩm và Marketing tại VinFast, ông Phạm Nhật Minh Hoàng đã trải qua nhiều vị trí quản lý cấp cao trong các mảng kinh doanh cốt lõi của hệ sinh thái Vingroup, từ ô tô điện, dịch vụ vận tải xanh đến công nghệ và trí tuệ nhân tạo.

Tại VinFast, ông trực tiếp dẫn dắt chiến lược sản phẩm và các chiến dịch ra mắt toàn cầu, trong đó chiến dịch ra mắt VF 3 lập kỷ lục ngành ô tô Việt Nam và giành nhiều giải thưởng Marketing trong nước và quốc tế.

Tiếp đó, ông đưa Green Future trở thành đơn vị dẫn đầu thị trường Việt Nam về số lượng xe cho thuê chỉ sau 5 tháng hoạt động, và hiện đang mở rộng dấu chân quốc tế của thương hiệu Green SM.

Ông Phạm Nhật Minh Hoàng đảm nhận vị trí Tổng Giám đốc GSM.

Ông Phạm Nhật Minh Hoàng bắt đầu sự nghiệp tại VinFast từ năm 2021 với vị trí Giám đốc Chiến lược Sản phẩm, đúng vào giai đoạn hãng xe Việt Nam chuyển đổi hoàn toàn sang xe điện.

Trong thời gian này, ông tham gia hỗ trợ hoạch định chiến lược ra mắt các dòng xe VF 5 đến VF 9, đưa dải sản phẩm toàn diện VF 5 - VF 9 ra mắt tại Los Angeles Auto Show 2021.

Từ năm 2022 - 2024, ông Phạm Nhật Minh Hoàng giữ vị trí Giám đốc Marketing VinFast và đảm nhiệm hoạt động truyền thông thương hiệu, ra mắt sản phẩm trên phạm vi toàn cầu.

Trong giai đoạn này, ông trực tiếp dẫn dắt chiến dịch ra mắt mẫu xe điện mini VF 3 và concept bán tải điện VF Wild tại CES 2024 (Mỹ). Đặc biệt, ông tham gia từ khâu thiết kế, chiến lược sản phẩm cho tới triển khai thành công chiến dịch ra mắt VF 3.

Tháng 7/2024, ông Phạm Nhật Minh Hoàng trở thành Tổng giám đốc Công ty Green Future. Chỉ sau 5 tháng hoạt động, Green Future vươn lên vị trí số 1 thị trường Việt Nam về số lượng xe cho thuê.

Từ tháng 7/2025, ông Phạm Nhật Minh Hoàng đảm nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc Thường trực, Công ty VinSmart Future. Tại đây, ông chịu chịu trách nhiệm phát triển hệ thống công nghệ cho toàn bộ các công ty trong hệ sinh thái Vingroup.

Ông trực tiếp tham gia điều hành xây dựng nền tảng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) tiếng Việt, đồng thời triển khai các sản phẩm AI tốt nhất bằng Tiếng Việt, phục vụ công việc cho từng cá nhân và toàn bộ hệ sinh thái.

Tháng 6/2026, ông Phạm Nhật Minh Hoàng giữ vị trí Phó Tổng giám đốc Vận hành toàn cầu, Công ty GSM. Với vai trò này, ông tham gia đưa mảng kinh doanh Green SM Express vươn lên top dẫn đầu tại Việt Nam, đồng thời mở rộng hoạt động của GSM tới 3 thị trường quốc tế mới gồm Ấn Độ, Kazakhstan, Đan Mạch.

Bên cạnh các vị trí điều hành, ông Phạm Nhật Minh Hoàng còn tham gia góp vốn tại nhiều doanh nghiệp trong hệ sinh thái, trải rộng từ giao thông, năng lượng, kim loại, không gian, robot, AI đến lĩnh vực giải trí và đầu tư.

Các công ty ông tham gia góp vốn gồm: GSM, V-Green, VinSpeed, VinEnergo, VinMetal, VinSpace, VinRobotics, VinMotion, VinDynamics, VinSurgical, V-Film, VinLive, V-Culture Talents, VinVentures