Tử hình Nguyễn Văn Ty SN 1995

Nguyễn Văn Ty là kẻ tấn công khiến chiến sĩ Công an hy sinh.

Vào chiều ngày 11/9, báo Công Lý đưa tin Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai và tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Văn Ty (sinh năm 1995, cư trú tại xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk) về tội “Giết người”. Vụ án gây rúng động dư luận địa phương bởi hành vi côn đồ, manh động của bị cáo khi liên tiếp tấn công nhiều người, tước đoạt sinh mạng của một cán bộ công an đang thi hành nhiệm vụ.

Theo nội dung cáo trạng, vụ việc bắt nguồn từ tối 7/9/2025 do những mâu thuẫn sinh hoạt thường ngày trong gia đình. Bị cáo Ty ôm ấp sự bực tức, cho rằng vợ chồng người anh trai thường xuyên cãi vã với mình. Khi chị dâu là chị Nguyễn Thị K. quay về nhà để lấy tiền, Ty đã nảy sinh sát ý, bất ngờ cầm dao lao vào đâm liên tiếp nhiều nhát vào các vùng trọng yếu trên cơ thể như ngực, bụng và hông của nạn nhân gây thương tích nặng. Sau khi gây án với chị dâu, đối tượng nhanh chóng cầm hung khí bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, vào sáng 8/9/2025, lực lượng Công an xã Xuân Lộc đã lập tức triển khai các mũi truy tìm, tổ chức lực lượng vây bắt đối tượng. Khi phát hiện Nguyễn Văn Ty đang lẩn trốn tại khu vực đồi cát trồng keo thuộc thôn 4, anh Nguyễn Đông Cánh (cán bộ Công an xã Xuân Lộc) cùng các đồng đội đã dũng cảm tiếp cận để khống chế.

Nguyễn Văn Ty tại tòa. Ảnh: VTC News

Tuy nhiên, trong quá trình bị vây bắt, Ty không những không chấp hành mà còn hung hãn rút dao đâm liên tiếp vào người anh Nguyễn Đông Cánh, khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ. Gây án xong, hung thủ lạnh lùng bỏ về nhà tắm rửa, thay quần áo rồi chốt cửa cố thủ bên trong phòng tắm. Lực lượng công an sau đó buộc phải phá cửa để khống chế và bắt giữ đối tượng.

Quá trình điều tra và tố tụng, cơ quan chức năng đã trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với bị cáo. Kết luận giám định chỉ rõ Nguyễn Văn Ty mắc chứng rối loạn nhân cách và hành vi do sử dụng chất kích thích nhóm ma túy, dẫn đến khả năng nhận thức và điều khiển hành vi bị hạn chế tại thời điểm phạm tội.

Báo Vietnamnet trích dẫn Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định tình tiết này chỉ mang tính chất tham khảo khi xem xét trách nhiệm hình sự và hoàn toàn không làm giảm đi tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án. HĐXX nhấn mạnh, bị cáo Ty đã liên tiếp thực hiện hành vi nhằm tước đoạt tính mạng của nhiều người trong một khoảng thời gian ngắn. Đặc biệt, sau khi đâm trọng thương chị dâu, bị cáo không dừng lại mà tiếp tục dùng hung khí nguy hiểm tước đi sinh mạng của một cán bộ công an đang tận tụy thực hiện nhiệm vụ.

Hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Ty thể hiện mức độ coi thường pháp luật và sinh mạng con người ở đỉnh điểm, mang tính chất côn đồ đặc biệt nguy hiểm. Hậu quả của vụ án đã cướp đi sinh mạng của một chiến sĩ công an, làm bị thương một người dân, để lại nỗi đau mất mát to lớn cho gia đình nạn nhân, đồng thời gây hoang mang dư luận và xâm phạm nghiêm trọng đến trật tự an toàn xã hội.

Đánh giá bị cáo không còn khả năng cải tạo, cần phải áp dụng chế tài trừng phạt nghiêm khắc nhất để răn đe và phòng ngừa chung, HĐXX TAND tỉnh Đắk Lắk đã quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Ty mức án Tử hình về tội “Giết người”.