Chân dung tân Tổng giám đốc VinFast toàn cầu Phạm Nhật Quân Anh

Sinh năm 1993, ông Phạm Nhật Quân Anh bắt đầu sự nghiệp tại Vinpearl trước khi chuyển sang VinFast và lần lượt đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý trong các mảng sản xuất, kinh doanh, marketing và hậu mãi toàn cầu.

Như tin đã đưa, Vingroup vừa bổ nhiệm ông Phạm Nhật Quân Anh thay ông Phạm Nhật Vượng giữ vị trí Tổng giám đốc VinFast toàn cầu. Ông Quân Anh hiện đồng thời là Chủ tịch VinFast, Tổng giám đốc VinFast Việt Nam và Tổng giám đốc VinMetal.

Ông Phạm Nhật Quân Anh sinh năm 1993, quốc tịch Việt Nam. Trước khi đảm nhiệm vị trí lãnh đạo cao nhất tại VinFast, ông đã có hơn 10 năm làm việc trong hệ sinh thái Vingroup, bắt đầu từ lĩnh vực dịch vụ - nghỉ dưỡng rồi chuyển sang ngành ô tô.

Tân Tổng giám đốc VinFast toàn cầu Phạm Nhật Quân Anh.

Bắt đầu sự nghiệp tại Vinpearl

Ông Quân Anh bắt đầu sự nghiệp tại Công ty Cổ phần Vinpearl vào năm 2015.

Sau khoảng hai năm làm việc tại đây, từ tháng 9/2017 đến tháng 2/2019, ông đảm nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc chuỗi Vinpearl Golf/Safari.

Tháng 2/2019, ông chuyển sang Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh VinFast, giữ chức Trợ lý cao cấp Tổng giám đốc. Đây cũng là thời điểm ông bắt đầu quá trình làm việc kéo dài nhiều năm tại hãng xe của Vingroup.

Từ tháng 7/2020 đến tháng 6/2021, ông Quân Anh lần lượt đảm nhiệm các vị trí Giám đốc Sales & Marketing, đồng thời là Giám đốc Khối Kế hoạch, Điều phối Chương trình và Thanh tra chất lượng VinFast.

Đến tháng 6/2021, ông được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch VinFast và giữ vị trí này trong gần 5 năm, đến tháng 5/2026.

Trong thời gian làm Phó Chủ tịch, ông Quân Anh đồng thời kiêm nhiệm nhiều vị trí trực tiếp liên quan đến hoạt động sản xuất và kinh doanh của hãng xe.

Cụ thể, từ tháng 7/2023 đến tháng 3/2024, ông là Phó Tổng giám đốc Khối Sản xuất, đồng thời giữ chức Phó Tổng giám đốc Kinh doanh - Marketing - Hậu mãi Toàn cầu của VinFast.

Từ tháng 3/2024 đến tháng 5/2026, ông tiếp tục đảm nhiệm vai trò Phó Tổng giám đốc Thường trực, kiêm Phó Tổng giám đốc Dịch vụ hậu mãi Toàn cầu VinFast.

Theo hồ sơ giới thiệu, ông Quân Anh là một trong những nhân sự chủ chốt tham gia quá trình phát triển của VinFast từ giai đoạn nội địa hóa đến mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế. Các công việc ông phụ trách tập trung vào xây dựng mạng lưới hậu mãi quốc tế, trải nghiệm khách hàng cũng như hoạt động kinh doanh và marketing tại nhiều thị trường.

Trở thành Chủ tịch VinFast ở tuổi 33

Đến tháng 5/2026, ông Phạm Nhật Quân Anh được bổ nhiệm làm Chủ tịch VinFast.

Như vậy, ông đảm nhiệm vị trí Chủ tịch hãng xe ở tuổi 33, sau khoảng 7 năm làm việc tại VinFast và trải qua nhiều vị trí từ trợ lý Tổng giám đốc, giám đốc các khối chức năng đến Phó Chủ tịch và Phó Tổng giám đốc.

Bên cạnh VinFast, từ tháng 11/2025 đến nay, ông Quân Anh còn giữ chức Tổng giám đốc Công ty VinMetal, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thép.

Theo hồ sơ, các lĩnh vực chuyên môn của ông gồm quản trị vận hành và chuỗi cung ứng; chiến lược kinh doanh và marketing quốc tế; quản lý hậu mãi toàn cầu; phát triển tổ chức và quản trị nhân sự cấp cao.

Ngoài các vị trí điều hành, ông Phạm Nhật Quân Anh còn tham gia góp vốn tại nhiều doanh nghiệp trong hệ sinh thái gồm Vingroup, VinFast, GSM, V-Green, VinSpeed, VinEnergo, VinMetal, VinSpace, VinRobotics, VinMotion, VinDynamics, VinSurgical, V-Film, VinLive và V-Culture Talents.

Với quyết định bổ nhiệm mới, ông Phạm Nhật Quân Anh hiện giữ các vị trí Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc VinFast toàn cầu và VinFast Việt Nam, đồng thời tiếp tục là Tổng giám đốc VinMetal.