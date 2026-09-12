Diễn biến mới nhất của áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 hướng về miền Trung

Sáng 12/9, vùng áp thấp trên vùng biển phía Tây Nam đặc khu Hoàng Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 4h ngày 12/9, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 111,2 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 150km về phía Tây Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tương đương 39-49km/h, giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới đang di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10km/h.

Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia



Dự báo trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, với tốc độ khoảng 10km/h. Trong quá trình di chuyển, áp thấp nhiệt đới được dự báo suy yếu dần và trở thành một vùng áp thấp.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, vùng biển phía Tây đặc khu Hoàng Sa và vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Sóng biển tại các khu vực này cao 2-4m, biển động. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng biển nguy hiểm nói trên có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo các phương tiện hoạt động trên biển cần lưu ý diễn biến của áp thấp nhiệt đới và chủ động phòng tránh các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.