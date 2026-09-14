Ông Đặng Phan Tường vừa bị khởi tố, công ty hé lộ khoản thù lao trong nửa đầu năm

Ông Đặng Phan Tường vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can trong vụ án xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), Tập đoàn PC1 và các đơn vị liên quan.

Ngày 12/9, Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh - CTCP (EEMC, mã: TBD) công bố thông tin bất thường liên quan đến ông Đặng Phan Tường, thành viên Hội đồng quản trị doanh nghiệp.

Theo EEMC, công ty đã nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) cho biết, trong quá trình điều tra vụ án hình sự xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, CTCP Tập đoàn PC1 và các công ty có liên quan, C01 đã khởi tố bị can đối với ông Đặng Phan Tường. Văn bản không nêu cụ thể tội danh cũng như biện pháp ngăn chặn đối với ông Tường.

Ông Đặng Phan Tường hiện là thành viên HĐQT EEMC. Theo báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2026, ông Đặng Phan Tường nhận 94,8 triệu đồng thu nhập từ EEMC trong nửa đầu năm, tương đương khoảng 15,8 triệu đồng/tháng. Trước đó, trong cả năm 2025, ông nhận tổng cộng 224,6 triệu đồng, tương đương gần 19 triệu đồng/tháng.

Nguồn: BCTC soát xét bán niên 2026 EEMC\

Về tình hình kinh doanh nửa đầu năm 2026, EEMC ghi nhận doanh thu thuần 1.111 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Giá vốn tăng nhanh hơn doanh thu khiến lợi nhuận gộp co hẹp còn gần171 tỷ đồng, giảm 15 tỷ đồng. Khấu trừ các khoản chi phí, công ty báo lãi sau thuế hơn 66 tỷ đồng, giảm 25% so với nửa đầu năm 2025.

Trước khi đảm nhiệm vị trí thành viên HĐQT EEMC, ông có nhiều năm công tác tại ngành điện và từng giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNNPT trong 9 năm, từ ngày 1/9/2011 đến ngày 1/9/2020, trước khi nghỉ chế độ trước tuổi.

Trong quá trình điều tra vụ án xảy ra tại EVNNPT, PC1 và các đơn vị liên quan, Bộ Công an cho biết đã khởi tố 47 bị can về 5 nhóm tội danh gồm vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; tham ô tài sản; đưa hối lộ và nhận hối lộ. Vụ án tiếp tục được Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an mở rộng điều tra.