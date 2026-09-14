Bất ngờ với doanh thu từ thị trường Việt Nam của Takashimaya: Tăng trưởng 20% trong khi Singapore, Trung Quốc và Thái Lan đều suy giảm

Sau một thập kỷ hiện diện tại TP.HCM, Takashimaya đang bước sang giai đoạn mở rộng mạnh hơn tại Việt Nam. Tập đoàn bán lẻ Nhật Bản dự kiến đầu tư 51 tỷ yên, đưa trung tâm thương mại đầu tiên tại Hà Nội vào hoạt động năm 2027 và đặt mục tiêu nâng lợi nhuận kinh doanh tại Việt Nam lên 10 tỷ yên vào năm 2031.

Từ một cửa hàng bách hóa đến 3,7 tỷ yên lợi nhuận

Năm 2012, Toshin Development, công ty bất động sản thương mại của tập đoàn Takashimaya đã tham gia phát triển dự án Saigon Centre, theo thông tin từ website công ty. Đây là dự án đầu tiên của Toshin, sau khi lập văn phòng đại diện tại Việt Nam từ năm 2008.

Takashimaya bắt đầu hiện diện tại Việt Nam từ năm 2016, khi Ho Chi Minh City Takashimaya được đưa vào hoạt động trong tổ hợp Saigon Centre.

Saigon Centre hiện gồm Ho Chi Minh City Takashimaya cùng khoảng 150 cửa hàng. Toàn khu phức hợp còn bao gồm văn phòng, khách sạn và căn hộ dịch vụ, với tổng diện tích sàn khoảng 200.000 m2, 42 tầng nổi và 6 tầng hầm. Takashimaya hiện cũng tính đến việc tiếp tục mở rộng diện tích dự án này.

Trong năm tài chính 2025 của Takashimaya, tương ứng năm kết thúc ngày 28/2/2026, Takashimaya Vietnam Ltd. đạt doanh thu hoạt động 4,2 tỷ yên và lợi nhuận hoạt động 1,2 tỷ yên.

So với năm trước, báo cáo kết quả kinh doanh của Takashimaya cho biết doanh thu của công ty tại Việt Nam tăng 14,4% tính bằng đồng yên, trong khi Singapore, Trung Quốc và Thái Lan đều suy giảm. Nếu loại trừ biến động tỷ giá và tính bằng nội tệ, mức tăng còn cao hơn, khoảng 20,2%.

Lợi nhuận hoạt động tăng khoảng 200 triệu yên, từ xấp xỉ 1 tỷ yên lên 1,2 tỷ yên. Tuy nhiên, nếu tính toàn bộ hoạt động bán lẻ và bất động sản tại Việt Nam, lợi nhuận kinh doanh của tập đoàn giảm nhẹ từ 3,9 tỷ xuống 3,7 tỷ yên.

Takashimaya lý giải kết quả này nhờ hiệu quả từ việc cải tổ ngành hàng mỹ phẩm và kiểm soát mức tăng chi phí. Đáng chú ý, kết quả tích cực đã giúp Takashimaya Vietnam xóa hết lỗ lũy kế.

Sang năm tài chính 2026, con số này được dự báo tăng lên 4,4 tỷ yên. Xa hơn, đến năm 2031, Takashimaya đặt mục tiêu thu về 10 tỷ yên lợi nhuận kinh doanh tại Việt Nam, tương đương khoảng 2,7 lần kết quả năm 2025. Tổng vốn đầu tư dự kiến cho chiến lược Việt Nam được công bố ở mức 51 tỷ yên.

Trung tâm thương mại Takashimaya đầu tiên tại Hà Nội

Một bước tiến quan trọng trong kế hoạch tăng trưởng nói trên là Westlake Square Hanoi, dự án đang được Toshin Development - công ty thuộc Takashimaya Group - triển khai tại lô C1-CC1, Khu đô thị Starlake, khu vực Tây Hồ Tây, Hà Nội.

Toshin Development cho biết doanh nghiệp đã tham gia dự án Starlake từ năm 2019, sau kinh nghiệm phát triển Saigon Centre tại TP.HCM. Khu đất dành cho Westlake Square Hanoi có diện tích 17.248 m2.

Dự án được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn I dự kiến khai trương vào mùa thu năm 2027, có tổng diện tích sàn khoảng 43.000 m2. Công trình gồm 3 tầng hầm và 10 tầng nổi; từ tầng hầm B1 đến tầng 6 là không gian thương mại với Takashimaya và các cửa hàng chuyên doanh, trong khi tầng 7-10 dành cho văn phòng.

Riêng Hanoi Takashimaya S.C. dự kiến có diện tích khoảng 9.500 m2. Đây sẽ là cửa hàng bách hóa Takashimaya đầu tiên tại Hà Nội và là cơ sở Takashimaya thứ hai tại Việt Nam sau TP.HCM.

Takashimaya đã tổ chức lễ khởi công Westlake Square Hanoi vào ngày 2/8/2025. Theo tập đoàn, tòa nhà giai đoạn đầu được thiết kế hướng đến chứng nhận LEED Platinum, cấp cao nhất trong hệ thống đánh giá công trình xanh LEED của Hội đồng Công trình Xanh Mỹ.

Sau giai đoạn I, Takashimaya và Toshin Development dự kiến tiếp tục triển khai giai đoạn II từ sau năm 2030, bổ sung khoảng 60.000 m2 diện tích sàn. Kế hoạch hiện tại bao gồm một tòa tháp văn phòng cao 35 tầng, qua đó nâng quy mô Westlake Square Hanoi vượt xa một trung tâm mua sắm đơn thuần.

Theo Toshin Development, Starlake nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 6 km về phía tây bắc, ở phía tây Hồ Tây. Công ty đánh giá khu vực này có lợi thế kết nối trung tâm thành phố và sân bay, đồng thời được kỳ vọng phát triển thành một cực đô thị mới khi các cơ quan hành chính và hạ tầng giao thông tiếp tục dịch chuyển về khu vực.

Không chỉ dừng lại ở bán lẻ

Báo cáo tích hợp của tập đoàn cho biết Takashimaya đang xây dựng danh mục kinh doanh tại Việt Nam theo hai nhóm. Nhóm nắm giữ dài hạn gồm cửa hàng bách hóa, trung tâm thương mại, văn phòng và các tài sản tạo dòng tiền ổn định; trong khi nhóm thu hồi vốn ngắn hạn tập trung nhiều hơn vào phát triển nhà ở nhằm cải thiện hiệu quả sử dụng vốn.

Trong lĩnh vực nhà ở, Takashimaya đã tham gia dự án The Royal Island tại Vũ Yên, Hải Phòng cùng các đối tác Nhật Bản. Tập đoàn cho biết có kế hoạch coi phát triển nhà ở là một trong những lĩnh vực kinh doanh trọng điểm tại Việt Nam trong thời gian tới.

Ở mảng phi thương mại, danh mục của tập đoàn còn có văn phòng và bất động sản giáo dục, trong đó có The Dewey Schools. Tại khu vực Starlake, Toshin Development từng hợp tác với Edufit để phát triển The Dewey School Tây Hồ Tây, khai trương từ năm 2021.

Takashimaya cũng mở rộng sang lĩnh vực thiết kế nội thất. Tháng 6/2025, Takashimaya Space Create thành lập công ty con tại Việt Nam nhằm hướng tới hoạt động thiết kế nội thất nhà ở cho nhóm khách hàng có thu nhập cao.

Takashimaya coi Việt Nam là động lực tăng trưởng lớn nhất của tập đoàn.