Sun Group đóng cửa Công viên Rồng, xây “thiên đường ăn chơi” 24/7 rộng 214 ha, giống Clarke Quay của Singapore

Sau gần 10 năm hoạt động, Công viên Rồng chính thức dừng đón khách, mở đường cho kế hoạch chuyển đổi Sun World Ha Long thành tổ hợp vui chơi, ăn uống và giải trí từ ngày tới đêm.

Ngày 13/9, Công viên Rồng (Dragon Park) tại Sun World Ha Long chính thức dừng đón khách sau gần một thập kỷ hoạt động.

Đây là một phần trong kế hoạch tái định vị Sun World Ha Long thành tổ hợp giải trí 24/7 bên Vịnh Hạ Long, với các hoạt động ăn uống, mua sắm, lễ hội, âm nhạc và giải trí đêm.

Clarke Quay, khu vui chơi và giải trí ven sông nổi tiếng của Singapore

Mô hình mới được lấy cảm hứng từ Clarke Quay, khu vui chơi và giải trí ven sông nổi tiếng của Singapore. Theo định hướng công bố, khu vực này sẽ có các tuyến phố mua sắm, nhà hàng, bar và pub ngoài trời hướng ra vịnh, sân khấu âm nhạc cùng các không gian tổ chức sự kiện.

Một điểm đáng chú ý khác là hệ thống mái che nhiều màu sẽ được bố trí tại các khu lễ hội, mua sắm và ẩm thực, giúp hoạt động vui chơi ít phụ thuộc hơn vào thời tiết. Cảnh quan cũng dự kiến được bổ sung kênh nước nhân tạo, cầu đi bộ, đài phun nước và các mảng cây, hoa.

Sun World Ha Long hiện có tổng diện tích hơn 214 ha, trải từ khu vui chơi ven biển ở Bãi Cháy tới Đồi Mặt Trời phía bên kia Cửa Lục, kết nối bằng Cáp treo Nữ Hoàng. Trong đó, riêng Công viên Rồng rộng khoảng 23 ha, còn khu vui chơi ven biển có quy mô khoảng 169 ha.

Vòng quay Mặt Trời

Sau khi Công viên Rồng dừng hoạt động, phần còn lại của Sun World Ha Long vẫn tiếp tục vận hành. Cáp treo Nữ Hoàng và các hạng mục trên Đồi Mặt Trời như Vòng quay Mặt Trời, Vườn Nhật và khu vui chơi trong nhà vẫn mở cửa bình thường.

Công viên nước Lốc Xoáy tiếp tục phục vụ khách đến hết ngày 30/9 và dự kiến trở lại vào mùa hè 2027.

Kế hoạch thay đổi Sun World Ha Long thực tế đã được công bố từ giữa năm 2026, với mục tiêu chuyển từ mô hình công viên có giờ hoạt động cố định sang không gian mở, kéo dài trải nghiệm từ ban ngày tới ban đêm.

Sau gần 10 năm gắn với các trò chơi cảm giác mạnh, Công viên Rồng vì thế sẽ nhường chỗ cho một mô hình rộng hơn, nơi du khách có thể ăn uống, mua sắm, xem biểu diễn và vui chơi về đêm ngay bên Vịnh Hạ Long.